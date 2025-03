Minem evitó suspender Reinfo de mineros sin certificados ambientales por supuesto incumplimiento de regiones

El argumento del Minem para pasar por alto la suspensión es que las direcciones regionales de Energía y Minas de los gobiernos regionales no habrían cumplido con realizar dicho registro. Si bien no es de extrañar que una omisión así pueda ocurrir en los gobiernos subnacionales, el Minem no verificó que los 2,509 mineros hayan cumplido con presentar sus certificados ni que la omisión haya sido responsabilidad de los gobiernos regionales.