En cuatro meses se presentará propuesta para solucionar caso de tarifas eléctricas

El ministro de Energía y Minas , Francisco Ísmodes, anunció que en los próximos días se promulgará la resolución suprema que crea la Comisión Multisectorial de Reforma del Sector Eléctrico (CRSE).

Esta comisión servirá para iniciar una revisión integral del marco vigente del mercado eléctrico, la elaboración de propuestas para consolidar su sostenible desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, y agilizar el proceso para materializarlas, indicó la cartera energética.

La CRSE estará integrada por el Minem, el Osinergmin, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, contará con el respaldo de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el soporte de una consultora internacional independiente.

En menos de 4 meses, la comisión propondrá una solución inicial para el esquema de declaración de precios del gas natural para la generación eléctrica, un aspecto que ha generado controversia entre los agentes de dicho segmento.

En no más de 6 meses, este grupo revisará las reglas del despacho de las unidades de generación en el sistema eléctrico, los mecanismos para la promoción de energías renovables no convencionales (eólica, solar fotovoltaica, etc.) y la tasa de actualización que rige en el sector, indicó el ministro.

La segunda etapa, que abarca un plazo superior a 12 meses, contempla propuestas para realizar cambios estructurales a mediano y largo, que representan una nueva reforma del sector eléctrico que busca garantizar la sostenibilidad del modelo regulatorio a futuro.