Para impulsar la reactivación del turismo en el país, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, indicó que ya se solicitó la eliminación del distanciamiento social en aeropuertos del Perú.

“El Viceministerio de Turismo solicitó al Viceministerio de Salud Pública gestionar la eliminación del distanciamiento social en los aeropuertos del Perú, permitiendo impulsar la conectividad aérea doméstica e internacional”, destacó Sánchez.

Respecto al espacio de estacionamiento para aerolíneas, en reunión sostenida entre los titulares del Mincetur y Mindef, esta última señaló la intención de conceder temporalmente espacios en sus plataformas para el uso de vuelos comerciales, para lo cual se impulsará la suscripción del nuevo convenio específico entre Mindef y el MTC.

El uso de la plataforma de la FAP permitirá contar con ocho posiciones de estacionamiento, las cuales representan un incremento de aproximadamente 26% en la capacidad de la plataforma del aeropuerto Jorge Chávez.

Precisó que el gasto promedio por turista extranjero es de US$ 827.68 y por turista nacional es de US$ 158, lo que -considerando el flujo de viajeros por vuelo (aproximadamente 150 pasajeros) en el aeropuerto Jorge Chávez- representa una oportunidad para generar flujos de turistas por más de US$ 291 millones al contar con la capacidad adicional de las 8 posiciones.

Ingreso de aerolíneas low cost

Sánchez también manifestó que como país se deben generar acciones articuladas que permitan no solo impulsar el ingreso de nuevas aerolíneas low cost, sino producir un buen clima de negocios que les permita a las aerolíneas generar tarifas competitivas para los turistas.

Agregó que para ello se debe tener infraestructura disponible que les permita proyectar un aumento de flota aérea para operar nuevas rutas interregionales.

Además, el titular del Mincetur comentó que su despacho ha “incidido reiteradamente, con el Superintendente Nacional de Migraciones, en la necesidad de incrementar el número de personal para el control migratorio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante las horas de mayor flujo de viajeros, así como establecer estrategias para optimizar los espacios disponibles en la instalación de más módulos de control”.

