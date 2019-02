Mincetur proyecta que exportaciones peruanas alcancen los US$ 52,000 millones el 2019

El ministerio de Comercio Exterior y Turismo ( Mincetur ) afirmó hoy que su meta para este año es que las exportaciones peruanas alcancen los US$ 52,000 millones, según el ministro Edgar Vasquez.

El titular del Mincetur sostuvo que, del total, US$ 14,500 millones provendrían de las exportaciones no tradicionales. Asimismo, Vásquez indicó que la meta para este año es que las exportaciones de servicios sumen US$ 8,000 millones este año.

"Sería ideal superar estas cifras y trabajaremos para ello todo el año", manifestó.

--Exportaciones no tradicionales--

El ministro de Comercio Exterior y Turismo informó también que un total de 7,518 empresas peruanas exportaron productos no tradicionales durante el 2018.

Vásquez detalló que el 97% de este grupo de unidades productivas está representado por micro, pequeñas y medianas empresas ( mipymes).

De acuerdo con Mincetur, durante el año pasado las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 13,223 millones. El ministro agregó que en el 2018 fueron 7,980 que lograron participar del comercio internacional, tanto con productos no tradicionales como los tradicionales.



"Ello significó 101 empresas más que las registradas durante el 2017", manifestó durante una ceremonia de premiación a empresas exportadoras.

El ministro comentó también que el 89% de las exportaciones peruanas se dirigieron a los países con los que el Perú tiene acuerdos comerciales vigentes.