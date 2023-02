Para Juan Stoessel, gerente general de Casa Andina, las violentas protestas en más de mes y medio le está pasando factura al sector Turismo.

“Una cosa, todo el dinero que dejaban los cruceros ahora se va directamente a Arica, Chile. El 100% de hoteles en Puno están cerrados, el 95% en Cusco están cerrados. El 100% de hoteles y albergues de Selva están cerrados, y el 50% de Arequipa están cerrados. Y esto es que están cerrados más de un mes, no hay ingresos por lo tanto no hay empleos”, indicó.

Señaló que esta es la peor crisis para el sector en 25 años.

“Todo el circuito turístico del sur es muy duro, esa era la ruta por excelencia los cruceros que venían parando en el puerto de san Martín o en Matarani ahora se siguen de frente. Están parando en los puertos del norte, pero no en el sur. Acaba de llegar a la selva y hay turistas nacionales y extranjeros es decir se está dando en el norte oriente y centro del país, pero no en el sur. Esto ha hecho que la imagen del Perú esté por los suelos. Este primer trimestre no tenemos turistas y posiblemente si es que no se resuelven las cosas, el segundo trimestre será muy duro y esto es grave porque el sector Turismo no se ha recuperado del Covid 19″, concluyó.





