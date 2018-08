Mincetur prioriza exportaciones no tradicionales en Áncash

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicó que el nuevo Plan Regional Exportador de la región Áncash (PERX Áncash) prioriza doce productos con potencial de exportación, con el que se busca acceso a los mercados internacionales, y con ello, la generación de mayores ingresos y puestos de trabajo.

El viceministro de Comercio Exterior detalló que los productos priorizados en el PERX son el mango, palta hass, maracuyá, aguaymanto, uva, arándanos, quinua, maíz morado, tara, hongos de pino, las conchas de abanico y la anchoveta para consumo humano directo.

“ Áncash es una región con potencial oferta de bienes, principalmente en la agroindustria y productos hidrobiológicos, que con la implementación de las actividades del PERX lograrán mejorar sus posibilidades de acceder al mercado internacional”, indicó Vásquez.

Asimismo, el Mincetur señaló que el PERX Áncash considera tomar medidas transversales para la competitividad exportadora, relacionadas a la gestión de los recursos naturales así como el fortalecimiento de la cadena logística con fines de exportación.

Cabe destacar que el total de las exportaciones de la región Áncash en el 2017 fue de US$ 3,752 millones (FOB). De ese monto, el total de exportaciones no tradicionales alcanzó los US$ 207,8 millones (FOB).