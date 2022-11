El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, destacó hoy que las exportaciones peruanas de bienes alcanzaron los US$ 47,827 millones en el periodo enero a setiembre, creciendo 11.1 % respecto a lo registrado en el 2021.

Este crecimiento fue el resultado de mayores precios y volúmenes, destacando los crecimientos de las exportaciones de gas natural licuado (307%), ácido sulfúrico (245%), antracita (202%) y café (146%), indicó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Los principales destinos de los productos peruanos, en los primeros nueve meses del año, fueron China (US$ 16,170 millones), Estados Unidos o EE.UU. (US$ 6,209 millones), Unión Europea (US$ 5,140 millones) y Japón (US$ 2,319 millones), reportó.

También Corea del Sur (US$ 2,116 millones), Canadá (US$ 1,919 millones), Reino Unido (US$ 1,542 millones), Chile (US$ 1,482 millones), Brasil (US$ 1,235 millones) y México (US$ 601 millones), agregó.

Desenvolvimiento

La exportación pesquera, tradicional y no tradicional, llegó a US$ 3,329 millones al tercer trimestre del 2022, valor 1.3% mayor al registrado en el 2021, destacando las ventas de pescado congelado (30.1%) y langostino (25.8%), indicó.

“Solo en setiembre, la exportación pesquera creció 20.1%”, refirió el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Por su parte, los envíos agropecuarios, tradicional y no tradicional, alcanzaron los US$ 6,765 millones, un crecimiento del 18.7% entre enero y setiembre, destacando, junto al café, las mayores ventas de aceite de palma/palmiste (103%) y tara (43%), mencionó.

La exportación de fruta, que explica 51% de la agroexportación, creció 7% por la mayor venta de arándano (32%), mango congelado (21%) y uva (13%), añadió.

En el caso de la exportación textil-confecciones, ésta siguió ascendiendo en setiembre (14.9%), acumulando al tercer trimestre un aumento de 30.5% respecto al año 2021, indicó.

La exportación de productos de algodón, que explica el 60% de la exportación textil, creció 36%, mientras que la exportación de lana y pelo fino creció 3.6%, señaló.

Por su parte, la exportación minera, metálica y no metálica alcanzó los US$ 27,322 millones, representando una leve reducción (-0.8%) debido a la menor venta de hierro (-22.9%), bien exportado principalmente a China (94% del total), anotó.

No obstante, junto a la mayor exportación de antracita (202%), crecieron las ventas de fosfato de calcio (50.3%) y zinc (14.7%), subrayó.

Asimismo, aumentaron las exportaciones metalúrgicas (20.4%), destacó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

