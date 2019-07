Mincetur: “Las 24 regiones del Perú ya cuentan con planes para dinamizar sus exportaciones”

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, anunció que se concluyó con la actualización y entrega de los Planes Regionales de Exportación (PERX) en las 24 regiones del Perú, lo que permitirá la dinamización de sus exportaciones.

“Como parte de lo establecido en el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 2025), el Mincetur cumplió con la entrega total de los planes regionales, a fin de contribuir con el desarrollo del comercio exterior de manera descentralizada. Ahora, en conjunto con las autoridades y empresarios locales, nos corresponde intensificar el proceso de estas acciones identificadas”, explicó el ministro.

Para ello, señaló, se está impulsando la creación de los Comités Regionales de Exportación (CERX), grupos de trabajo conformados por actores públicos y privados de cada región, con el objetivo de monitorear paso a paso la ejecución de los planes regionales.

“A lo largo del proceso de implementación de los planes, el Mincetur y Promperú brindarán apoyo en materia de fortalecimiento de capacidades, identificación de oportunidades comerciales y promoción comercial”, detalló el ministro.

El titular del Mincetur dio esta información durante su visita a Pasco, donde entregó además del PERX, el Plan Regional de Turismo (PERTUR). Ambos documentos fueron recibidos por el gobernador regional, Pedro Ubaldo, en una ceremonia que contó con autoridades y empresarios de la región.

Vásquez señaló que ambas herramientas "permitirán impulsar el comercio exterior y el turismo de la región y contribuirá, además, a la creación de nuevos puestos de trabajo y mayores ingresos económicos para esta población de cerca de 300,000 habitantes”.

PERX Pasco

El ministro Edgar Vásquez resaltó que el PERX permitirá el desarrollo de las cadenas productivo-exportadoras de Pasco. Para lograrlo, este documento propone soluciones a fin de atender las brechas de competitividad exportadora de la región.

“Las brechas de competitividad exportadora en la región Pasco están relacionadas con la infraestructura de conectividad para la movilización de productos, provisión de servicios para el desarrollo de la empresa, y capacidades para la gestión productiva empresarial”, indicó.

Además, agregó, el plan regional plantea 35 actividades específicas para fortalecer cinco cadenas prioritarias: café y cacao, agroindustria (palta hass, rocoto, granadilla, entre otros), maca, fibra y confecciones de alpaca y ovino, y productos cárnicos y acuícolas (carne, embutidos, trucha).

Cabe señalar que Pasco exportó US$ 357 millones en 2018 (0.7% del total de exportaciones nacionales), de los cuales US$ 48 millones correspondieron a exportaciones no tradicionales, principalmente del rubro sidero-metalúrgico (plata en bruto y en aleación) y acuícola (trucha y derivados).

PERTUR Pasco

El PERTUR establece las bases para impulsar la actividad turística de Pasco, al hacer incidencia en las zonas de desarrollo turístico (ZDT), claves para diversificar la oferta turística de la región.

Dichas zonas son:

1) Reserva de Biósfera Oxapampa Asháninka – Yanesha (alcance nacional)

2) Huayllay – Pasco (alcance interregional)

3) Yanahuanca (alcance interregional)

“La visión de este documento es mejorar la competitividad de las zonas de desarrollo turístico priorizadas de la región, bajo un enfoque de sostenibilidad y desarrollo territorial, así como posicionarlas en el mercado nacional”, dijo el titular del Mincetur.

Explicó que este plan presenta el diagnóstico del turismo en la región, referido a sus características y posicionamiento respecto a sus competidores, además de un análisis en función a las nuevas tendencias del turismo, el comportamiento de la demanda, perfil del visitante nacional e internacional, desde distintos puntos de vista y de su impacto en la región.

Contiene también elementos como vocación turística, visión, estrategias, planes de acción y 31 ideas de proyectos de inversión en turismo en las ZDT de la región, las mismas que deben ser implementadas por los diversos actores de Pasco.

“Las instituciones públicas, sector privado y sociedad civil deben tomar el reto de llevar adelante la implementación del presente plan, a través de la elaboración de los proyectos identificados y las acciones que permitan abrir el camino a nuevas posibilidades de desarrollo en los próximos años”, finalizó el ministro.