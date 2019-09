Las exportaciones agrarias habrían sumado US$ 4,352 millones en el período enero-agosto de este año, lo que representaría un crecimiento de 4.1% en comparación al mismo periodo del 2018, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Según la cartera agrícola, la trayectoria alcista del sector es impulsada por las mayores colocaciones de frutas y hortalizas a los mercados.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP) del Minagri, los principales productos del ranking agroexportador serían las paltas frescas o secas, uvas frescas, café sin tostar, sin descafeinar, espárragos frescos, mangos frescos, preparaciones para alimentación animal, arándanos frescos, los demás cítricos, bananas o plátanos tipo “Cavendish Valery” frescos y cacao crudo en grano, entero o partido.

Proyecciones a agosto. (Fuente: Minagri)

Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 54% del total exportado, según la proyección preliminar del ministerio, al 6 de septiembre.

Por ejemplo, en los primeros ochos meses del presente año, resaltarían los mayores valores de exportación de paltas frescas o secas por US$ 754 millones (+13%); uvas frescas que alcanzaron US$ 362 millones (+18%); y espárragos frescos, con US$ 213 millones (+5%).

Además, destacan los arándanos frescos con US$ 130 millones (+21%),; los demás cítricos, con US$ 120 millones (+23%); el cacao crudo en grano, entero o partido, con US$ 100 millones (+14%), entre otros.