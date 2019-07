Minagri: "Sin agua no hay no hay minería ni agroexportaciones, no hay ninguna actividad posible"

La ministra de Agricultura y Riego (Minagri), Fabiola Muñoz reiteró la necesidad de aprobar la Ley de Promoción Agraria con la finalidad de incentivar las agroexportaciones en el territorio nacional. También expresó la necesidad de crear negocios empresariales sostenibles en tiempo que mantengan el uso responsable del los recursos como el agua.

En ese contexto, se otorgaron los premios del programa "Certificado Azul", el cual es un reconocimiento a usuarios hídricamente responsables que participan en el “Programa Huella Hídrica” y ejecutan con éxito los compromisos asumidos para la medición de su huella hídrica, su reducción y su programa de valor compartido.

"El agua es uno de los temas más importantes, porque cuando no tenemos fuentes de agua, las perdemos para todos los sectores. Y ahí no importa si es actividad minera, agroindustrial o de consumo. Si no tenemos agua, no hay ninguna actividad posible", sostuvo la ministra.

Del mismo modo, enfatizó la importancia de alinear políticas que permitan reducir las barreras d ella inversión privada. Crear incentivos y confianza a la inversión privada. "Y el resto que empiezan el camino, van a ser ejemplo para las empresas que quieran sumarse a estas iniciativas", indicó.

Las empresas premiadas este año fueron Camposol, por su producto espárragos y para el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial de Ica, por el producto Pisco.