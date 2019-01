Agroexportaciones sumaron US$ 7,030 millones al cierre de 2018

Las agroexportaciones peruanas cerraron el año 2018 en más de US$ 7,030 millones, anunció hoy el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo.

El ministro resaltó que la cifra alcanzada representa un incremento de 12.4% en comparación al año anterior, cuando se sumó los US$ 6,255 millones.

Las paltas frescas, uvas frescas, café sin tostar, sin descafeinar; arándanos frescos, y espárragos frescos son los productos que más se vendieron al exterior, concentrando el 44% de todo lo exportado.

Según la estadísticas del Minagri, durante el periodo enero-diciembre de 2018, sobresalen los incrementos de las exportaciones de paltas frescas US$ 724 millones (25%); uvas frescas que alcanzaron US$ 718 millones (10%); café sin descafeinar, sin tostar US$ 711 millones (1%); y arándanos frescos US$ 590 millones (63%).

También se destacan las preparaciones utilizadas para alimentación animal US$ 236 millones (5%); mangos frescos US$ 223 millones (16%); bananas o plátanos tipo "Cavendish Valery" frescos US$ 166 millones (12%); cacao crudo en grano, entero o partido US$ 139 millones (5%); y quinua US$ 124 millones (2%).

Mostajo indicó, además, que este año se pondrá en marcha la segunda fase del Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria que busca la erradicación de mosca de la fruta, de las enfermedades del ganado porcino y la mejora de la inocuidad de alimentos en la producción y procesamiento primario.

Asimismo informó que en los próximos días se incorporarán a las misiones diplomáticas de Europa, China y Estados Unidos, los primeros agregados agrícolas. Ellos tendrán como misión ser el nexo para gestionar el ingreso de nuevos productos agrícolas a esos mercados.