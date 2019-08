Millennials peruanos prefieren estudiar y trabajar

El portal Aptitus.com comentó una encuesta de Ipsos que reveló que el 80% de millennials prefiere estudiar y trabajar, incluso por sobre la compra de un inmueble o el desarrollo de una empresa propia.

“Los millennials peruanos consideran la educación como su mayor oportunidad de crecimiento”, afirma Alejandra Fonseca, gerente de Aptitus.com.

Asimismo, la ejecutiva añadió que “esta generación se esfuerza por adquirir conocimientos y capacitarse, entendiéndolo como parte del proceso para obtener herramientas que les permitirá generar una fuente de ingreso de dinero y, a la vez, desarrollarse en ámbitos específicos por los que sientan afinidad”.

A pesar de ello, el 51 % de millennials en Perú solo trabaja, mientras que el 17% trabaja y estudia. Además, su atención está centrada en el acceso y calidad de la educación. "Para muchos sería la única forma de salir de la pobreza", explicó Fonseca.

Asimismo, entre las preocupaciones de esta generación están, según orden de prioridades, su futuro, el de sus padres, la posibilidad de que algún familiar pueda fallecer y al final, sus finanzas personales.

"Ninis"

Las personas que ni trabajan ni estudian "en muchos casos no es que no quieran participar en una de estas actividades sino que no cuentan con las condiciones necesarias o la oportunidad para hacerlo” comenta la ejecutiva.

Así, según indica el estudio Millennials en América Latina y el Caribe del BID, un 21% de jóvenes de los países en observación son calificados como ninis, porcentaje que está mayoritariamente formado por mujeres.

Además, revela que solo el 3% de estos jóvenes calza con el estereotipo de una persona inactiva, pues la gran mayoría realizan actividades productivas en sus hogares o busca empleo. Otro grupo de ellos tiene una discapacidad que le impide estudiar o trabajar.