Recién llegaban los juegos en computadora al Perú. Era impensable que los teléfonos celulares sirvan para algo más que realizar llamadas telefónicas. Finalizaba la década de los ochenta, comenzaba la década del 90 y Miguel inventaba historias con piezas de LEGO. Imaginaba el espacio exterior. Construía naves para cruzar la atmósfera terrestre. Creaba armaduras y personajes de Los Caballeros del Zodiaco. El menor de cinco hermanos.

Pensó ser ingeniero. Según su madre, por culpa de las piezas de LEGO. Pero estudió Administración en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy Miguel Estupiñán es representante de LEGO en el Perú, una marca que con más de 60 años ha construido culturas generacionales.

Ya no tiene el maletín de gimnasio repleto de piezas de LEGO, pero con nuevas piezas ha construido un portalapiceros y un portacelular, que los ha obsequiado, pero que eventualmente serían adornos, objetos de colección que, a sus 37 años, le recuerdan cuál fue su juguete favorito.

-¿Ser administrador es como armar legos?

En el fondo sí. Te dicen “construye un plan” y te toca ir con las piezas que ya tienes. Te toca armar la torre lo más alta que puedas y que sea bien sólida. Uno tiene que estar administrando sus recursos: gente, presupuestos, oportunidades, ideas. Y cuando uno mira para atrás, se siente cómodo.

-Hoy las piezas de LEGO no son solo para niños.

Claro que no. Estoy seguro de que en algún momento fue concebido como un juguete, pero con el tiempo hay quienes no se despegaron nunca de sus legos. Es una marca que trasciende a la edad. Se ha dado cuenta del segmento de adultos a los que le gusta jugar con LEGO y, finalmente, se han desarrollado productos a la medida de un adulto. Hoy ya hay una cantidad importante de sets que sirven para retar la creatividad y paciencia de un adulto. Puedes hacer una pieza que tranquilamente esté exhibida en tu sala. Hoy vendemos cuadros de legos: Beatles, el rostro de Marilyn Monroe, figuras de Mickey y Minnie, réplicas del Dogde de Toretto de Rápidos y furiosos.

-Las cifras dicen que el consumo de juegos de LEGO para adultos ha crecido un 40%.

Desde 2019, se empezó a ponerles cada vez más relevancia a los adultos, y hoy en día hablamos de 50 a 60 sets para adultos. Hemos sabido capitalizar esa demanda.

-En tiempos de tablets, celulares y juegos impresionantes en distintos aparatos electrónicos, ¿por qué un juego como LEGO sobrevive y no es parte del recuerdo junto al trompo o al yoyó?

Es un tema de nostalgia. LEGO sabe meterse en el nervio nostálgico de los usuarios. Los hace sentir que la marca les está trayendo esa sensación positiva que ellos sintieron de pequeños, valores que aún se perciben. Los papás de hoy en día recuerdan los valores detrás: ayudaba a estar concentrado, ayudaba a tener un tiempo de juego más extenso con las manos, ayudaba a ser creativo. Por otro lado, hoy en día también está la voz que te dice: “deja el celular”, “conversa con nosotros”. Entonces, LEGO está vigente como una alternativa offline. A pesar de ello, tampoco está divorciado de lo online. Se ha vinculado con propiedades como Minecraft, Super Mario; es una forma de buscar a los niños con una temática que conocen. Lo online es como un sistema para invitar a los niños al universo LEGO.

-¿Es necesario recuperar los juegos manuales, físicos, presenciales?

El entretenimiento en general ha evolucionado. Y, evidentemente, se mueve hacia la tecnología. Sin embargo, creo que todavía hay un espacio para jugar con las manos, porque no podemos olvidarnos de lo que realmente nos hace desarrollar capacidades, habilidades. No podemos dejar de conversar frente a frente. No vamos a dejar de escribir con un lapicero. Necesitamos que nuestras manos tengan habilidades, que nuestros dedos tengan fuerza, que los chicos tengan concentración. Un niño estándar juega Minecraft en la tablet, mira YouTube en el celular de la mamá y está con la televisión prendida. Está en múltiples tareas, lo que evita que se concentre en algo específico. Creo que LEGO es una alternativa para que el niño se dedique a una sola tarea, retándolos de forma muy entretenida, y que desarrollen la habilidad de poder hacer una sola cosa. Antes un reto era que la gente haga más cosas, pero hoy en día el reto es que nos concentremos en una sola.

-¿Hay temor de ser desplazados por la tecnología?

No en el corto ni en el mediano plazo. No lo tenemos mapeado así. No vemos a la tecnología como una competencia, sino como una oportunidad donde LEGO pone un pie y dice: “Yo también hablo de Minecraft, Super Mario, ven a jugar conmigo”.

-¿El Perú es un país de amantes de los legos en comparación con otros países?

En el pasado hemos hecho dos megaferias, los LEGO Fun Fest, y fue increíble la cantidad de gente que asistió. Pero Chile tiene una cantidad de usuarios impresionante, que lo consumen mucho.

-¿Qué explicación tiene ello?

Ellos tienen un PBI per cápita superior; por tanto, invierten más en regalos en el año.

-¿O tal vez hay una mayor consciencia de recuperar los juegos presenciales?

Sí, culturalmente somos diferentes. Se siente la diferencia a nivel de comercio: ellos venden más por web que presencial; nosotros aún estamos empezando en nuestro e-commerce. Hay una consciencia diferente en la compra, en cómo comprar, qué comprar y cuándo. Pero en Perú tenemos una marca con un reconocimiento bastante alto.

-En los últimos años hay una suerte de revival, nostalgia por los objetos del pasado. Pienso en vinilos. ¿Esa nostalgia es favorable a LEGO?

LEGO ha encendido los motores hacia el adulto y ha capitalizado mucho más el tema nostálgico. Lo que sacará próximamente será increíble. Gente de mi edad lo verá y dirá “qué suerte”.





AUTOFICHA:

- “Soy Miguel Ángel Estupiñán. Tengo 37 años. Nací en Lima, estudié Administración en San Marcos, una experiencia enriquecedora; es, como decimos, la síntesis del Perú; uno aprende mucho, no solo con las clases, sino también vas conociendo el Perú de a pocos”.

- “Acabé la carrera y pensé que me gustaba finanzas, pero me pasé a lo comercial. He trabajado en alimentos y por 2011 una jefa antigua estaba trabajando para LEGO. Me jaló e hice carrera ahí. Soy gerente comercial de Elite Brands International, representantes de LEGO”.

- “Ahora se nos viene fuerte el lanzamiento de Super Mario. También tendremos lanzamiento de superhéroes con las películas que se vienen, tanto Spiderman como Eternals, y los clásicos Star Wars, que ni lo tengo que mencionar porque los fanáticos ya saben que siempre hay novedades”.

