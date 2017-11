Miembros de Aspec y OPS fueron retirados de sesión sobre etiquetado de alimentos del Congreso

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso , Miguel Castro , generó gran rechazo luego de que retirara de la sesión parlamentaria a los representantes de Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) y la Organización Mundial de la Salud (OPS).

En un accidentado debate sobre el etiquetado en los productos alimenticios, el fujimorista Castro pidió a Jaime Delgado de Aspec y al doctor Raúl González Montero retirarse de la mesa, argumentando que sus nombres no figuraban en la lista inicial de invitados.

"Es una sesión formal y voy a pedir a los señores que no han sido invitados, que por favor, se retiren de la mesa", dijo el fujimorista. Delgado no se quedó callado y calificó su acción como una "malcriadez".

“Señor presidente, yo me voy a retirar pero me parece una malcriadez de parte suya que a un representante de la OPS se le niegue la palabra”, reprochó el representante de Aspec.

Por su parte, la vicepresidenta María Elena Foronda tomó responsabilidad por agregarlos a la lista y ofreció disculpas por el impase.





