El Grupo Credicorp convocó a la prensa local e internacional al Foro Regional de Desarrollo e Inclusión Financiera, en el que participaron destacados comentaristas como el periodista y escritor Michael Reid, quien analizó la situación de América Latina.

¿La situación que atraviesa América Latina solo es un problema de instituciones?

Las instituciones no son las únicas que importan para que un país genere bienestar. Por qué a unos países les va bien y a otros no, depende de muchas cosas. Si uno mira a América Latina en los últimos años, el crecimiento ha bajado bastante a partir del fin del ‘boom’ de las materias primas, en 2012, porque la productividad que es un factor clave en el crecimiento es muy baja, sobre todo porque la fuerza laboral ya no está creciendo como antes.

¿Cómo lo resolvemos?

Los países de América Latina son muy poco productivos por una serie de factores, que sin liderazgo político más coherente es difícil abordar los problemas, que van desde la informalidad hasta la regulación, la falta de infraestructura, la falta de buenos servicios públicos. Esto termina siendo un círculo vicioso, que lleva a una frustración social y a un descontento con las estructuras políticas, que hacen que sea más difícil solucionarlo.

¿Crees que ser un país dependiente de materias primas es un problema?

El Perú no puede darse el lujo de no aprovechar las ventajas de los recursos que tiene. El tema es cómo aprovecharlos plenamente. La gran minería aporta ingresos tributarios y divisas. Las políticas públicas deben hacer que se aprovechen esos ingresos tributarios y divisas para diversificar la economía y para eso se necesita políticas públicas que lo fomenten. El mercado puede hacer esto, pero también se necesita de un empujón del Gobierno y ahí se intentó hacer algunas cosas, pero no tanto como se debía. El problema no es la gran minería, el problema es la minería ilegal que no paga impuestos y que causa mucho daño ambiental.

¿Qué problemas observa en el sistema político peruano?

El sistema político actual departe intereses que no están en la legalidad. Por lo tanto, son oscuros, por eso esta fragmentación política tan extrema que dificulta que se gobierne bien y que ha traído consecuencias en esta economía tan vigorosa, que ya no va a volver a serlo hasta que haya una resolución política. Y hay una frustración muy grande. Escuchamos esta mañana de la cantidad de peruanos que emigran y son gente con ciertas habilidades, educación, etcétera.

¿El gobierno de Castillo, qué tanto daño hizo al sistema político?

No hay duda de que el gobierno de Castillo hizo mucho daño al Estado, a su estructura meritocrática, que para la izquierda debe importarle mucho. Meter los amigos y aliados en puestos técnicos en el Estado fue fatal para el Perú. Pero pienso que el proceso fue mucho antes. Ya ha habido una descomposición política desde hace varios años.

¿Qué desafíos enfrenta el Perú?

El desafío que enfrenta el Perú es sobre todo político. Es volver a construir organizaciones políticas que tengan credibilidad con los ciudadanos y que puedan agregar intereses e implementar políticas buenas. Ahí está el desafío en liderazgo y comunicación política.