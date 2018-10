La chaqueta negra que Michael Jackson usó en su primera gira solista "Bad" será subastada en noviembre y podría alcanzar hasta US$ 100,000.

Julien's Auctions dijo el viernes que la chaqueta, que Jackson firmó en la espalda con marcador permanente plateado, fue usada durante toda la gira de conciertos "Bad" del cantante de 1987 a 1989.

La prenda, con muchos cierres, correas y hebillas, es uno de los vestuarios más icónicos del difunto cantante junto con la chaqueta de cuero roja y negro del video musical "Thriller", que se vendió por US$ 1.8 millones en una subasta en 2011.

Jackson se ha convertido en una de las celebridades con más elementos coleccionables desde su repentina muerte en 2009 en Los Angeles a los 50 años de una sobredosis accidental de un anestésico que usaba como ayuda para dormir.

La chaqueta de "Bad" la está vendiendo el empresario y filántropo de Texas Milton Verret junto con otros casi 100 ítems de su amplia colección de recuerdos del rock'n roll.

Verret también posee la chaqueta de "Thriller", que suele llevar a hospitales de niños, pero no está vendiendo ahora.

La subasta del 10 de noviembre en el Hard Rock Cafe de Times Square, Nueva York, también incluirá guitarras eléctricas usadas por Bob Dylan, Paul McCartney, Eric Clapton y The Edge y Bono, integrantes de la banda U2. Se espera que las guitarras alcancen entre US$ 20,000 y US$ 50,000 dólares cada una.

Parte de las ganancias por la subasta se destinarán a la fundación caritativa MusicCares, un brazo de la Recording Academy que organiza los premios Grammy, que provee servicios de salud y de otro tipo a músicos.

"Esta subasta presenta otra oportunidad para devolver algo a la comunidad de la música", dijo Verret en un comunicado.



Agencia Reuters