Javier Ichazo, gerente general de Mibanco, proyecta un año optimista tras los desafíos en las microfinanzas en 2023. Con una estrategia híbrida y la visión de la “tercera generación”, la entidad busca diversificar sus servicios hacia negocios no financieros, mientras enfatiza una campaña agresiva para fomentar el ahorro entre sus clientes.

Con la caída de la demanda interna, el año pasado fue difícil para las microfinanzas. La morosidad fue superior al 8%. ¿Qué esperan para este año?

Nosotros estamos viendo este año con mucho optimismo. Todo lo que tenía que pasar ya pasó. Ni un solo crédito que reprogramamos durante el año pasado por la coyuntura ha tenido más de seis vencimientos, con lo cual nuestro portafolio difícilmente se deteriore más; además, ya está adecuadamente provisionado.

¿En cuánto tiempo esperan que su cartera de créditos empezará a corregir la morosidad de 2023?

Hicimos las debidas previsiones para ese portafolio que va a seguir corriendo. Vamos a ver todavía un poquito de deterioro hasta, digamos, marzo, pero, en paralelo, dado que no tenemos una mochila pesada, nos da el espacio para salir mucho más agresivos este año. Si hay Niño, será débil, y la afectación, por tanto, será menor. Entonces, creemos que debería ser un buen año para nosotros sin ninguna duda. Además, tenemos mucho optimismo en que nuestros clientes también recuperen tracción.

¿Esa agresividad a la que se refiere cómo podría graficarla dentro de su estrategia?

Nosotros migramos al modelo híbrido de microfinanzas, es decir, el tradicional junto al uso de modelos estadísticos, inteligencia artificial, a través de los modelos ‘machine learning’, que bautizamos como la segunda generación de microfinanzas. Sin embargo, esta segunda generación está muy vinculada todavía al crédito. Por ello, desde el año pasado, y con mayor énfasis en este año, estamos yendo hacia la tercera generación.

¿A qué llama la tercera generación de las microfinanzas?

Nosotros la hemos bautizado así, no la van a encontrar en un libro. La tercera generación en buena cuenta es seguir potenciando con inteligencia artificial los modelos y toda nuestra operación en el negocio de financiamiento e introducir modelos para otros negocios como el de pasivos, es decir, los ahorros y depósitos a plazo, así como el negocio no financiero. Por ejemplo, el de cambio de monedas. Estas son líneas que típicamente no están en las entidades de microfinanzas. Nosotros creemos que estos negocios son un complemento para darle más resistencia al banco.

¿Qué tan importante se pueden volver estos negocios no financieros para las entidades como Mibanco?

Es muy importante. Cuando cayó el crédito con la pandemia, nosotros al año y medio ya estábamos arriba otra vez, porque el emprendedor no puede esperar y necesita salir adelante, pero de ahí vino la revuelta social, Yaku y la recesión, y eso golpeó al banco. Entonces, en la medida que no dependamos tanto del negocio del activo y lo complementemos con algo muy importante como los ahorros y la oferta de servicios no financieros, será muy bueno para nuestros clientes, que van a encontrar en esta tercera generación una propuesta integral para todas sus necesidades. Esto nos va a permitir a nosotros tener un despegue distinto en este año.

El año pasado, en línea con las tasas de interés del BCR, ofrecieron tasas de hasta 8.7% para los depósitos. ¿Este año la estrategia por captar depósitos será solo del segmento afluente o también de los pymes?

Sin ninguna duda iremos a ambos tipos de clientes, porque lo que buscamos con este banco de tercera generación es dar una propuesta integral. Por eso, tenemos una alianza con Yape, que va a ser un vehículo para darle transaccionalidad al cliente. También, tenemos una nueva app, que viene muy potente para reforzar la oferta transaccional del cliente. Buscamos que el cliente desde el nuevo aplicativo pueda realizar operaciones de sus cuentas y darle mucho más a partir de esta oferta integral. Que el vínculo sea completo y no tenga que mirar al costado para suplir las necesidades que nosotros no le podemos servir.

¿Van a ofrecer una batería variada de productos y servicios en su aplicativo?

Claro que sí, pero no todo lo vamos a producir nosotros, sino que vamos a aliarnos, como el caso de Yape. Son este tipo de alianzas las que vamos a promover y fomentar.

Siempre han sido muy activos en sus campañas de marketing. ¿Cuántas se pueden venir este año?

La que va a sonar mucho y va a ser muy notoria es la del mundo de pasivos. Hemos hecho campañas como el Chanchitigre, Ahorro por un Sueño, etc., pero ahora lo van a notar mucho más, porque lo que queremos es posicionar al banco como un buen sitio para ahorrar, a una buena tasa y con un riesgo Credicorp. Somos un muy buen riesgo con una rentabilidad bastante competitiva; diría mejor que el promedio de los bancos.

¿Qué productos y tasas del pasivo ofrecerán?

Queremos fomentar de manera bien agresiva el ahorro. De hecho, en este momento ofrecemos la cuenta Full Ahorro, cuya tasa de interés anual es casi de 6%; es decir, es una gran tasa si la comparas con la oferta que hay en el mercado; además, es riesgo Credicorp. También ofreceremos depósitos a plazo fijo, pero el protagonista será el ahorro.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.