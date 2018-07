El presidente Martín Vizcarra se presentó ante el Congreso de la República y brindó su primer Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, durante su discurso de más de 2 horas, el mandatario hizo anuncios en materia política, educación, ambiente, economía, entre otros.

En el marco económico hizo los siguientes anuncios:

CRECIMIENTO ECONÓMICO

- "Hoy, podemos tener la convicción de que alcanzaremos un crecimiento de alrededor de 4% en este año, muy superior al 2,5% del año pasado".

COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

- "Propongo hoy en el Parlamento un consenso para hacer de la competitividad un objetivo nacional. Ayer hemos pre-publicado el Plan Nacional de Competitividad y Productividad para recibir aportes y comentarios de todos. Vamos a articular la intervención pública y privada en estos temas".

MYPES Y PYMES

- "...nos proponemos impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las Micro y Pequeñas Empresas, a través de una mejora del sistema de compras estatales, calidad de los productos, reducción de costos de financiamiento y promoción de la formalización laboral".

- "Institucionalizaremos el Programa Compras a MYPERÚ como herramienta para el crecimiento continuo del sector de la micro y pequeña empresa, y del mismo modo fortalecer el Programa Tu Empresa".

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

- "Se masificará el uso de comprobantes de pago y libros electrónicos, estrategia que busca transparentar las transacciones económicas, reducir los costos de cumplimiento y desalentar la evasión".

- "...se implementarán medidas que creen incentivos a las personas naturales para demandar comprobantes de modo que se conviertan en socios del Estado en el proceso de formalización de las actividades económicas".

SECTOR PESCA

- "Este proceso abarca la convocatoria a mesas técnicas de trabajo y visitas

a las caletas de mayor representatividad para recoger, in situ, la

problemática que aqueja al sector pesquero, por ello se viene

propulsando la mejora de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales

(DPA) de todo el litoral peruano".

SECTOR AGRICULTURA

- "En Agricultura, recientemente hemos aprobado el Plan Nacional de

Cultivos-Campaña Agrícola 2018-2019, que atiende las necesidades de

los pequeños y medianos productores del Perú que se dedican a los

principales cultivos alimenticios, lo que contribuirá a mejorar las

condiciones de vida de más de un millón ochocientos mil familias de las

zonas rurales del país".

- En lo concerniente a la agroexportación cumpliremos con la meta de

alcanzar 7.000 millones de dólares al culminar el 2018.

SECTOR TURISMO

- "El sector Turismo está impulsando el mejoramiento de los servicios

turísticos públicos y la accesibilidad turística al Parque Arqueológico

Choquequirao con lo cual se diversificará el Circuito Turístico Sur

Peruano. Este importante proyecto beneficiará a los pobladores de las

regiones de Apurímac y Cusco, y contribuirá a ampliar el ámbito de

beneficios de la actividad turística en ambas regiones, como viene

ocurriendo en la región Amazonas a partir de la puesta en operación de

las telecabinas en Kuélap".

MINERÍA E HIDROCARBUROS

"La industria minera y de hidrocarburos son una oportunidad para el desarrollo, sin embargo, como hemos señalado muchas veces, este desarrollo no puede darse sin un compromiso social y ambientalmente responsable. En ese contexto resaltamos importantes inversiones mineras anunciadas en el presente año

• Proyecto Michiquillay, por US$ 2,500 millones

• Ampliación Toquepala USD 1,200 millones

• Ampliación Marcona USD 1,300 millones

• Ampliación de Toromocho, por US$ 1,300 millones.

• Quellaveco, con una inversión de USD 5,300 millones.

• Mina Justa, por USD 1,300 millones.

• Corani USD 580 millones

• Pampa de Pongo USD 2,500 millones

Inversiones que superan los USD 15,000 millones, que contribuirán a

reactivar nuestra economía.

- "Nuestro esfuerzo estará enfocado en procurar su inserción en la economía, con un enfoque ambiental y de la seguridad de las personas, buscando una formalización minera descentralizada, para lo cual ya se ha autorizado la emisión del carné de identificación del minero en vías de formalización, inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera".

- "En Energía, vamos a contar con una matriz diversificada con énfasis en

las fuentes renovables y eficiencia energética, para lo cual, en este año

han entrado en operación: La Central Solar de Intipampa, La Central

Solar Rubí y La Central Eólica Wayra, que en conjunto pueden

suministrar electricidad a 800.000 hogares".

- "Vamos a masificar el gas natural a nivel nacional y esto involucra el

Proyecto de Masificación de Siete Regiones, el proyecto al sur del Perú,

el de Piura y el de Tumbes".