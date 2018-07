El Mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra duró casi dos horas y se hicieron anuncios respecto a la reforma judicial, reconstrucción con cambios y también en los sectores de economía, transporte y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento, educación, salud, inclusión, entre otros.

En el plano económico se hicieron anuncios que fueron desde la recaudación de impuestos hasta el sector de la minería e hidrocarburos; sin embargo, ¿sustancialmente se anunció algo relevante? .

Conversamos con los economistas Jorge González Izquierdo y Pablo Secada sobre los anuncios del presidente Vizcarra y esto es lo que opinaron al respecto.



"NADA SUSTANCIAL"

Para el economista Jorge González Izquierdo , el discurso del presidente Vizcarra no trajo nada nuevo, en sus propias palabras: "ha sido simplemente insistir en que la economía, que ya está creciendo de enero a mayo, está recuperándose".

"Los anuncios que ha hecho son simplemente marginales. Eso de pre publicar un plan de competitividad, eso ya lo ha hecho Humala. En el plano económico, practicamente, no hay nada qué comentar. Se han dicho generalidades ", sostuvo el también docente.

Para González Izquierdo , la economía por sí sola está caminando. "Lo único que se le ha pedido, y ha hecho, es no hacer anuncios traumáticos en la economía, porque esta necesita calma para que solita continúe con el crecimiento".

El especialista en materia económica califica de "lo mismo de siempre" lo señalado en el discurso a la Nación. "El tema de los comprobantes de pagos, libros electrónicos, esas son cositas para la economía, eso ya viene de años anteriores, es el discurso de siempre, nada sustancial en realidad. Sobre los anuncios en el sector mineria: esos proyectos son del sector privado que han ido madurando en los últimos 6 a 7 años. El freno que hubo en la mineria fue por el precio de los minerales estaba por los suelos, con la reactivación de estos es lógico que estos proyectos se reactiven".

Así, tras calificar de lo mismo de siempre los anuncios de Vizcarra, el economista González Izquierdo hizo un pedido pero no en materia económica sino en el caso de referendum que anunció el mandatario: "Particularmente, lo único que le pediría, en lo que ha planetado, es que agregue un pregunta adicional que incluya el tema de la pena de muerte".

"¿DÓNDE ESTÁN LAS IDEAS QUE MUEVEN LAS COSAS?"

"Nada nuevo, he escuchado lo mismo, pero hay cosas que hay que advertir", comenta el economista y columnista de Perú21 , Pablo Secada . En su opinión, el presidente debió aprovechar que acaba de pasar un decreto legislativo que le permite tercerizar el diseño de los programas público privados a través de asesores y/o bancos de inversión. "¿Por qué no ha anunciado esos en los programas que ha anunciado? El MEF quiere pero parece que al presidente no le interesa".

Asimismo, indica que con la tercerización del diseño de los programas público privados se podría crear un esquema de promoción de infraestructura completamente diferente "con asesores técnicos serios y fondos de infraestructura globales".

Sobre el anuncio que hizo el presidente de contar con una matriz diversificada con énfasis en las fuentes renovables y eficiencia energética, Secada opina que le parece bien que Vizcarra hable de energía eólica y solar pero cuando se está fuera de las líneas de transmisión no cuando se tiene recursos para hacer hidroeléctricas y gas.

"El discurso de solar funciona en países que queman carbón o que tienen diesel, pero en un país que tiene un montón de agua que se va al mar y gas que no sabe usar, el discurso no puede ser eólica y solar. Lo que se tiene que hacer es cambiar los incentivos para aquellos que vienen todos los años a preguntar si pueden hacer una hidroeléctrica , para que finalmente puedan decirles que sí", indicó.

Secada recalca que el mensaje es más de lo mismo, "Vizcarra es un presidente que es una buena persona, que tiene su corazón y es un facilitador de obras en provincias, pero ¿dónde están las ideas que mueven las cosas?".