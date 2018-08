MEM se reúne con gremios tras reclamos por Quellaveco

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, se reunió ayer con los gremios de trabajadores de Quellaveco en Moquegua, quienes reclamaron por los cupos de mano de obra por el proyecto minero.

Luego de la reunión, Ísmodes designó a Agapito Mamani como su representante para garantizar el cumplimiento de los compromisos de Anglo American, la compañía minera que junto a Mitsubishi está a cargo de Quellaveco.

LICITACIÓN EN ESPERA

Ayer, en paralelo, la Junta de Usuarios de Valle del Tambo emitió un comunicado en el que indicaba que el proyecto Quellaveco afectaría la disponibilidad del agua en la zona si no se construye la represa de compensación de Paltuture.

“Nos oponemos rotundamente al otorgamiento de derechos de uso de agua hasta que se construya la represa de compensación prometida”, se leía en el documento.

Además, se establecía un plazo de 10 días para que el Ministerio de Agricultura y Riego y el presidente Martín Vizcarra aseguren la licitación y construcción de la obra. La respuesta del titular del MEM llegó en la tarde de ayer.

“Sabemos que va a haber esta reunión (...). En los compromisos asumidos se han adoptado acuerdos, donde la empresa hará inversiones que permitan garantizar tranquilidad en el tema de agua, pero además en la captación de mayores recursos de agua que favorecen que puedan impulsar las actividades agrícolas. Hay que confiar en el Gobierno”, afirmó Ísmodes en Radio Americana de Moquegua.

Cabe indicar que Perú21 conversó con el viceministro de Minas, Luis Incháustegui. Este dijo no saber sobre el comunicado: “ Es un tema para que se evalúe con la empresa y el ministerio (...). Todavía no me ha llegado la información”.

DATOS

Quellaveco representa la inversión más grande de Anglo American en el Perú, sumando US$5,300 millones.

La primera producción de cobre se proyecta para el año 2022 . La operación alcanzaría su capacidad total en 2023.