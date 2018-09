MEM plantea elevar las inversiones mineras a US$21 mil millones en los próximos tres años

El ministro de Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes Mezzano, indicó que el Ejecutivo se ha planteado el objetivo de elevar las inversiones mineras de US$ 14 mil millones a US$ 21 mil millones en los próximos tres años, durante su participación en la conferencia Peru Metals and Mining Summit 2018.

El titular del sector explicó que en el sur del país se concentra el 40% del desarrollo minero, principalmente la extracción de cobre y en el norte un 30% restante, de acuerdo al mapa de inversiones futuras que registra el MEM. La activación de los nuevos proyectos detectados llegaría a un monto total de US$ 58 mil millones.

Por otro lado, Ísmodes señaló que la minería busca ser una actividad altamente competitiva hacia el 2030, pero que se desarrolle con sostenibilidad.

“Queremos una minería competitiva y formalizada, moderna y segura, con inversiones consolidadas y con valor agregado; que coexista con otras actividades productivas y sea responsable con el medio ambiente y el entorno social y cultural”, anotó.

El ministro resaltó también la situación de algunos proyectos mineros en los cuales existen conflictos sociales, muchos de ellos por falta de información y de diálogo. “(Son) espacios que deben ser llenados por el Estado para atender las preocupaciones de la población”.

En tal sentido, Francisco Ísmodes se refirió al Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Energéticas Rimay y los Comités de Gestión e Información Minero-Energéticas, los cuales buscan acercar el Gobierno a las regiones en un espacio de información y prevención para evitar "los potenciales conflictos”.

"El Gobierno aspira a ganarse la confianza de la población con este mecanismo y que los pobladores sientan que los reclamos no solo se deben plantear directamente a las empresas, sino a la autoridad competente" apuntó.

El titular de Energía y Minas también destacó la puesta en marcha de los proyectos mineros de Quellaveco (Moquegua) y Mina Justa (Ica), dado que se colocan como los más importantes del sector anunciados recientemente.

“Como vemos, el sector se sigue desarrollando y nuestro país cuenta con recursos naturales que hay que seguir aprovechando con un enfoque en sostenibilidad”, puntualizó.