Ante la posibilidad de que el Congreso apruebe el congelamiento de deudas y la devolución de los aportes a los exaportantes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, explicó cuál sería el impacto que tendrían estas propuestas en caso de que se conviertan en normas.

“Hay que tomar decisiones pensando en que el Perú no acaba con la pandemia ni tampoco acaba con las próximas elecciones. Tenemos que pensar en el futuro del país, y dejar de tratar de hipotecar este futuro”, afirmó en RPP.

La funcionaria recordó que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, por lo que señaló que no procede la propuesta relacionada al Sistema Nacional de Pensiones.

“Si no somos capaces de respetar estas reglas básicas de convivencia que están en la Constitución, será muy difícil que salgamos de la crisis”, añadió María Antonieta Alva.

Del mismo modo, dijo que las iniciativas parlamentarias “vulneran los principios básicos de la teoría económica”.

Al respecto, el gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, señaló que ambos proyectos, pese a que tienen una naturaleza distinta, “son irresponsables”.

“Si se aprueba el congelamiento de las deudas, va a debilitar a las entidades financieras, principalmente a las más chicas. En un año distinto diríamos que es una mala norma, pero en este año con crisis es una irresponsabilidad”, resaltó.

Asimismo, consideró que el Ejecutivo tendría que presentar una demanda de inconstitucionalidad si se aprueba en el Parlamento la iniciativa sobre la ONP.

“Sí se tiene que hacer una reforma del sistema, pero aprobar una norma como esa genera un costo al tesoro público de un punto del Producto Bruto Interno”, comentó.

Por su parte, el economista Elmer Cuba consideró que “aun si estuviésemos en tiempos normales, se perjudicaría al pensionista de la ONP y a los ahorristas que depositan su dinero en el sistema financiero”.

“El congelamiento de deudas por tres meses es inconstitucional y va en contra del libre mercado; por lo tanto, afectará la salud financiera. Y sobre la ONP, no existe el dinero para devolver, no es una cuenta individual, así que van a obligar a que no haya pensiones”, resaltó.

DESEMBOLSO

Ayer el Ejecutivo publicó un decreto de urgencia (DU) a través del cual se autoriza a la ONP a otorgar pensiones previsionales a los solicitantes por razones de invalidez, jubilación y sobrevivencia que no obtuvieron una respuesta en 30 días hábiles.

El monto que se dará es equivalente al mínimo de la pensión establecida para cada tipo de prestación.