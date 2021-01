El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó este martes que tras la subida al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que se aplica a la cerveza, cigarro y otras bebidas alcohólicas, se prevé recaudar S/ 100 millones adicionales.

“El incremento en recaudación del ISC es de S/ 89 millones y si le sumamos el Impuesto General a las Ventas (IGV) llega a poco más de S/ 100 millones”, dijo el director general de Política de Ingresos Públicos del MEF, Marco Camacho, en declaraciones citadas por Andina.

“Esta es una actualización, un ajuste en el Impuesto Selectivo al Consumo, y lo único que busca es recuperar la carga que se fue perdiendo a lo largo del año pasado, como consecuencia de que las empresas que venden estos productos empezaron a subir los precios”, agregó.

Según Resolución Ministerial 035-2021-EF/15, publicada este martes en el diario oficial El Peruano, a partir del 27 de enero se actualizarán los montos fijos por concepto del ISC para los bienes señalados.

De este modo, las cervezas pagarán una tasa fija de ISC de S/ 2.31 por litro, un incremento de S/ 0.06 en comparación a los S/ 2.25 anteriores.

También hay un incremento de S/ 0.32 a S/ 0.35 soles del ISC para cada unidad de cigarrillos de tabaco negro y rubio. Solo para el tabaco o tabaco reconstruido la tasa será de S/ 0.30 soles por unidad. Respecto al pisco, el monto del ISC se eleva de S/ 2.17 a S/ 2.22 soles por litro.

En el caso de algunas bebidas con más de 20 grados de alcohol se pasa de S/ 3.47 a S/ 3.55 por litro, que se aplica a la cerveza de malta, vino espumoso, vinos, sidra, sake, singani, tequila, aguardientes, ron, whisky, vodka, brandi, entre otras.

ISC a otros productos

Camacho aclaró que no habrá ajustes al ISC para gaseosas, autos y motos dado que estos productos tienen una tasa porcentual, por lo cual una subida de precios mantiene la proporcionalidad de la carga tributaria al aplicarse un porcentaje.

“Si nos imaginamos un auto importado que ingresa por US$ 10,000 y se le aplica el 10% de ISC, se estaría cobrando US$ 1,000 por ese tributo. Y si ese vehículo sube de US$ 10,000 a US$ 12,000, el ISC sube a US$ 1,200, es decir, se actualiza automáticamente por el incremento de precio”, explicó el funcionario.

“Solo se actualiza el ISC a los que se les aplica el monto específico (como cervezas, cigarrillos y otros licores, a los cuales se les establece un monto fijo de dinero por unidad o litro)”, añadió.

