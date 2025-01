MEF prevé que la economía peruana superará el 3% de crecimiento este 2025

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Luis Arista Arbildo, dijo que la proyección del crecimiento económico del país para el 2025 debe ser un poco más del 3%, tras destacar que el 2024 fue muy bueno para la economía peruana.

En conferencia del primer Consejo de ministros del 2025, en Palacio de Gobierno, Arista señaló que “para este 2025 en términos generales esperamos un crecimiento un poco más de 3 (por ciento), pero como estamos al principio del segundo día hábil del año, yo lo que diría es nuestras proyecciones en pasivos son alrededor de tres”.

“Pero nosotros tenemos que trabajar más, tenemos que ordenarnos porque el crecimiento de tres no nos alcanza”, agregó.

Refirió que según el ministro de Trabajo, el país va a tener una demanda, de parte de los empresarios, por cerca de 470,000 puestos laborales.

“Pero tenemos mucho más, con eso estamos reduciendo el nivel de desempleo, pero no olvidemos que al mercado laboral peruano entran aproximadamente 350,000 nuevos jóvenes cada año”, precisó.

Asimismo, dijo que si a esta demanda laboral se suman las migraciones de otros países al Perú, y el desempleo latente, entonces se necesita crecer más para generar más trabajo, más empleo, más calidad, más remuneraciones y mayor bienestar a la población.

“Entonces, nuestro crecimiento (económico) de 3 por ciento, no es suficiente. Nosotros necesitamos urgentemente crecer a tasas que estén entre 5, 6 o 7 por ciento y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos atraer inversión privada”, dijo el ministro Arista.

Señaló que del total de la inversión que se realiza en el país, el 80% es privada y solo el 20% es pública, por ello es importante atraer los capitales privados.

“¿Y cómo atraemos inversión privada? Atraemos inversión privada cuando les mostramos los sólidos pilares macroeconómicos que tiene el país, cuando le mostramos una economía seria que no cambia su marco regulatorio, su marco normativo, cuando demostramos que hay institucionalidad, cuando respetamos los acuerdos, los tratados, los compromisos que tiene el país”, explicó.

“Cuando mostramos al inversionista que somos un país serio, que no establecemos controles de tasa de interés o no establecemos controles cambiarios o no establecemos restricciones para la repatriación de recursos, cuando nosotros firmamos tratados de libre comercio con el mayor número de países posible, ahora estamos incorporando por ejemplo a India, Indonesia, Filipinas”, agregó.

“Cuando firmamos tratados para evitar la doble tributación, tenemos listos dos, o tres, uno es con Francia, otro es con el Reino Unido y el otro es con China que debe firmarse este 2025, eso es lo que nos permite atraer inversión privado y a eso estamos abocado”, subrayó.

Asimismo, espera que la inversión en total en el país crezca a una tasa de 4.7 por ciento y “ojalá lleguemos a una tasa mayor, cerca del 7 por ciento”.

“Este año es un año difícil, es complicado, es un año donde va a haber mucho ruido político, pero no hay que descuidar la parte económica y lo que nos corresponde a nosotros vamos a tratar de trabajar estos temas con la mayor seriedad”, dijo.

“Sobre todo siempre pensando que lo que busca el inversionista es estabilidad, y eso es lo que queremos ofrecerle al mundo”, expresó.

