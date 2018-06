Sobre el norte del nuevo ministro de Economía , Carlos Oliva , se observaría una tendencia clara a cumplir con lo asegurado por Martín Vizcarra : no realizar mayores cambios en el rumbo de la política económica. Sin embargo, por comentarios ofrecidos a Perú21 y al diario Gestión, su postura está a favor de no afectar más las cuentas del Estado y elevar la recaudación tributaria.

Cuando fue consultado por este diario sobre las consecuencias de la ley que permitiría pasar a planilla a más de 500 mil trabajadores que se encuentran en el régimen laboral de Contratos Administrativos de Servicios (CAS), aseguró que ello haría que sea inviable alcanzar la meta del MEF de reducir el déficit fiscal a 2.9% para el siguiente año.

En ese contexto, Oliva tendrá que lidiar con estos retos en una situación en la que una de las soluciones a largo plazo, la reforma tributaria, generó la salida de su antecesor, David Tuesta.

Y no es para menos. Claudia Cooper señala que si bien Oliva “es una persona muy competente y con todas las habilidades para desempeñarse”, no tendrá una coyuntura fácil. “Los retos del MEF no son pocos. Hay que mantener el crecimiento con miras al 5%, cerrar el déficit fiscal y mantenerse en una situación política que no es fácil”, sostuvo.