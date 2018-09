El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima la ejecución de importantes proyectos mineros y de infraestructura durante el periodo 2018-2022, con una inversión de US$ 18,910 millones, indicó hoy el viceministro de Economía, Hugo Perea.

Durante su participación en el Economic Forum organizado por Amcham, Perea sostuvo que la ejecución de dichos proyectos, en paralelo con la activación de yacimientos mineros, permitirá que Perú crezca por encima del 4% anual en el mencionado periodo.

“Esperamos crecer a tasas superiores a 4% para los próximos años y el factor fundamental para lograr estas tasas es la inversión privada”, declaró.

Vea también Mercosur anuncia intenciones de retomar negocios con la Unión Europea

Proyectos de infraestructura

Perea detalló que se ejecutarán los siguientes proyectos: la Línea 2 del Metro de Lima (US$ 5,346 millones de inversión), la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 1,062 millones) y el proyecto de irrigación Chavimochic (US$ 715 millones).

Del mismo modo, el proyecto de irrigación Majes-Siguas II (US$ 550 millones), la masificación de gas natural (US$ 400 millones de inversión), banda ancha para las regiones (US$ 359 millones) y el tramo 4 de la Longitudinal de la Sierra (US$ 271 millones).

También se ejecutarán o modernizarán el terminal portuario de Salaverry (US$ 270 millones de inversión), la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Titicaca (US$ 263 millones) y el terminal portuario San Martín (US$ 249 millones).

Proyectos mineros

De la misma manera, el viceministro detalló que el Ejecutivo prevé la activación de cinco proyectos mineros en el periodo mencionado, los cuales abarcan una inversión de US$ 9,425 millones.

Hugo Perea indicó que los proyectos a activarse son: Quellaveco (US$ 5,300 millones de inversión), Mina Justa (US$ 1,600 millones), la ampliación de Toromocho (US$ 1,300 millones), ampliación de Laguna Norte (US$ 640 millones) y Corani (585 millones).

Fuente: Andina

TE PUEDE INTERESAR: