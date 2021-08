El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, informó este lunes que su despacho alista la aprobación para entregar al Ministerio de Salud (Minsa) un presupuesto adicional de S/ 2,600 millones que le permita financiar los gastos del proceso de vacunación contra el COVID-19 en los próximos meses que restan del 2021.

En diálogo con RPP, el economista explicó que la semana pasada se reunió con funcionarios del Minsa para definir el presupuesto adicional, el cual calificó como un monto “fuerte”.

“El viernes ha estado el equipo del Ministerio de Salud en mi despacho discutiendo lo que se necesita de adicional de presupuesto para los meses que quedan, para los cuatro meses que quedan [del 2021]: 2,600 millones de soles. Estamos ahí mirando los últimos detalles pero es más o menos algo así se les va a aprobar de presupuesto adicional para lo que queda de este año”, manifestó.

Agregó que buena parte de ese presupuesto se destinará al pago del personal de salud que participa en el proceso de vacunación en todo el país.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo también que el gobierno del presidente Pedro Castillo está comprometido en avanzar en el proceso de vacunación, pues en la medida que la población peruana esté inmunizada contra el COVID-19 y la pandemia esté controlada, se podrá seguir impulsando la reactivación de actividades económicas como el turismo y la gastronomía.

“Nuestro temor de una tercera ola es grande, en realidad si viene una tercera ola nos trae abajo todo. Así que la primera respuesta es la vacunación, es la primera prioridad del gobierno y del presupuesto público”, aseveró.

Respecto al presupuesto público para el año fiscal 2022, Francke dijo que su portafolio aún trabaja en la elaboración del documento que debe presentar ante el Congreso este mes.

“Ahorita lo estamos puliendo, todavía no tenemos la cifra porque estamos reestimando la proyección de ingresos fiscales. Así que todavía no tengo una cifra, bueno antes del 20 de agosto debemos tener listo el marco macroeconómico multianual, que es eso es lo que nos da la cifra [del presupuesto público para el año fiscal 2020]. Y prefiero tener los cálculos cerrados antes de dar una cifra que sea incorrecta”, adelantó.

El economista mencionó, además, que la elaboración de la propuesta para el presupuesto público para el año fiscal 2022 considerará un escenario de incertidumbre. “Tenemos que hacer un presupuesto y una planeación fiscal en un escenario que sigue siendo de alta incertidumbre. Vendrá o no una tercera ola, habrá o no nuevas variantes [del nuevo coronavirus], no sabemos qué va a pasar exactamente en los próximos meses ni el próximo año”, apuntó.

Ayuda para familias

Francke reiteró que ante la reciente alza de precios en algunos productos que encarecen la canasta básica, el Gobierno alista una medida para entregar “una ayuda directa” a las personas familias peruanas.

“El consenso ahí es que esto es un aumento de los precios, que afecta bastante a las amas de casa y eso nos preocupa a nosotros, el efecto sobre la población, pero es un efecto una sola vez. Pero por ese efecto sobre la población estamos preparando medidas que estamos terminando de pulir, de afinar esta semana dar una ayuda directa a las personas”, señaló.