MEF actualiza precios de referencia para importar maíz, azúcar, arroz y lácteos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó hoy los nuevos precios de referencias y derechos variables adicionales para las importaciones de diversos productos.

Entre estos productos se encuentran los lácteos, maíz, arroz y azúcar.

La resolución viceministerial que sustentó la decisión fue la 010-2018-EF/15.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

En el caso del maíz, el precio de referencia es de US$ 158 por tonelada métrica (TM), con un derecho variable adicional de US$ 18 por TM.

Los derechos variables adicionales son tributos que gravan las importaciones de ciertos productos agropecuarios, como arroz, maíz amarillo, leche y azúcar.

Para la importación de azúcar, el precio será de US$ 327 por TM, y US$ 103 por TM de derecho variable adicional.

El arroz contará con un precio de referencia de US$ 522 por TM. Para el arroz cáscara, el derecho variable adicional es de US$ 63 por TM, mientras que marca US$ 90 por TM para el arroz pilado.

Por último, el MEF definió el precio de referencia para la leche entera en polvo en US$ 3,324 por TM, con un pago por derecho variable adicional de cero.