MEF actualiza precios de referencia a importaciones de arroz, azúcar, maíz y leche en polvo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer hoy la una actualización en los precios de referencia y los derechos variables adicionales para las importaciones de arroz, azúcar, maíz y leche en polvo.

Según resolución viceministerial 009-2018-EF/15.01, el maíz importado ahora contará con un precio de referencia de US$ 170 por tonelada métrica (TM), mientras que el derecho variable adicional será de US$ 6 por TM.

En tanto, para la importación de azúcar el precio de referencia pasará a ser de US$ 314 por TM y el derecho variable adicional se encontrará en US$ 116 dólares por TM.

Respecto al arroz, el precio de referencia se ubicará en US$ 522 por TM, mientras que el derecho variable adicional para el arroz cáscara ahora resultará de US$ 63 dólares por TM. Asimismo, el derecho variable del arroz pilado se actualizó en US$ 90 dólares por TM.

Para la leche entera en polvo, el nuevo precio de referencia será de US$ 3,278 por TM. Cabe destacar que ahora no habrá pago alguno por el derecho variable de dicho producto.

Fuente: Andina.