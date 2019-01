May tras rechazo del acuerdo de Brexit: "Este voto no nos dice nada sobre lo que sí respalda"

El Parlamento del Reino Unido votó hoy en contra del acuerdo sobre el Brexit que alcanzó la primera ministra británica, la conservadora Theresa May , con la Unión Europea (UE).

Por 432 votos en contra y 202 a favor, la Cámara de los Comunes rechazó el pacto presentado por May, que cuenta ahora con un plazo hasta el próximo lunes para exponer un plan alternativo.

En la jornada de este martes, los diputados votaron primero cuatro enmiendas al tratado presentadas por distintos grupos políticos, entre ellas una del Partido Laborista, principal de la oposición, que se opone al texto oficial y pide "explorar todas las opciones" a fin de prevenir que el país salga de la UE sin pacto.

La primera ministra conservadora ha dicho que responderá "rápido" al resultado de la votación y se espera que haga una primera declaración justo al término de la misma.

May debe presentar a los diputados un plan B en el plazo de tres días parlamentarios hábiles, es decir, como máximo el 21 de enero.

"Está claro que la Cámara (de los Comunes) no apoya este acuerdo, pero el voto de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí respalda", esgrimió May tras conocerse el resultado de la votación, que perdió por una diferencia de 230 votos.

Los pasos de la primera ministra en los próximos días dependerán, en buena medida, del margen de esa eventual derrota, que amenaza con socavar su autoridad ante el Parlamento y al frente del Ejecutivo.

