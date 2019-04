Farid Matuk: "Reducción de pobreza que presenta el INEI no refleja la realidad"

Este año, Perú retoma al camino de reducir la pobreza monetaria, luego de que en 2017 aumentara en 1.7 puntos porcentuales. El año pasado, esta bajó de 21.7% a 20.5%. Según el INEI , unas 313,00 personas dejaron de ser pobres, pero 6’906,000 aún lo son.

Farid Matuk , ex jefe del INEI, manifestó que la medición no refleja la realidad. “La medida no es objetiva, se debe observar variables tangibles, como desnutrición, anemia y ceguera nocturna, que es un indicio de ingesta de vitaminas (y no solo la capacidad de gasto)”, sostuvo. Esta medición es la de Hambre Escondido.

"Si mira los resultados oficiales, en la región menos pobre del Perú está Ica y Madre De Dios. En el primero, se puede aceptar por el auge de la agroexprotación, pero en el segundo, lo que sabemos es que es un infierno, donde nadie en su sano juicio va por un futuro mejor. Es contraindicativo. Uno no puede tapar el sol con un dedo", comentó

"Los números no pueden ir en contra de la intuición de las personas" , considera el ex jefe del INEI. El problema más notable de las "malas mediciones" es el sesgo en las políticas de distribución, ya que los recursos se verían desviados a departamentos que, bajo el estudio se consideran pobres, pero que en la realidad no lo son.

Para Matuk, el índice de pobreza ha generado un desprestigio de la institución y de los gobiernos, que usan esta medición para mapear el presupuesto y la elaboración de políticas públicas.

"La pérdida de calidad (en la administración) del INEI es notable. Lo que hay es un desprecio institucional, han habido cinco jefes interinos. En este gobierno, se ha cambiado tres veces, el último ha ingresado el 15 de marzo", sostiene Matuk.

Pobreza en el Perú disminuyó 1.2 % en 2018. (INEI)



POBREZA EXTREMA

En tanto, la pobreza extrema se redujo a 2.8% en 2018, un punto menos que lo registrado en 2017 (3.8%). La mayor reducción se vio en la pobreza rural, pues si bien afecta al 42.1% de ciudadanos, mostró una reducción de 2.3 puntos en 2018.

El ex jefe del INEI cuestionó también este resultado. "La reducción del último año es equivalente a la reducción de los últimos 5 años. O sea, lo mismo que se ha reducido en 4 años, se redujo en el 2018. Es irreal".



SABÍA QUE...

- La pobreza monetaria es medida considerando la capacidad de las personas para cubrir una canasta mínima alimentaria de S/344.



- Para medir la pobreza extrema, se valoriza la canasta mímica alimentaria por persona de S/182.