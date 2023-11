El Banco Central de Reserva (BCR) elevó el tope de tasas de interés para créditos a personas y micro y pequeñas empresas (mypes) para el periodo noviembre 2023 y abril 2024.

La tasa máxima establecida ascenderá a 101.86%, en moneda nacional, y a 82.94% en moneda extranjera. Esta medida forma parte del cumplimiento de la Ley 31143, también conocida como “Ley de usura”, aprobada por el Congreso, y la cual pone límites a las tasas de interés.

Al respecto, el economista senior de Scotiabank, Mario Guerrero, manifestó a este diario que la decisión del ente emisor permitirá que más personas y negocios que no podían acceder a un crédito, ahora puedan hacerlo.

“Antes de la ‘Ley de la usura’ no había límites, pero a raíz de esta norma muchas personas con mayor nivel de riesgo crediticio no calificaban a los topes establecidos”, explicó y recordó que en su momento se estimó que aproximadamente 200,000 serían los perjudicados con la iniciativa del Legislativo que no permitió que accedieran a préstamos por los topes.

Del mismo modo, el representante de la entidad financiera aseguró que la elevación de este tope no significa el aumento de las tasas de interés que pagan los usuarios actualmente.

Por su parte, el profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, detalló que establecer topes a las tasas de interés reduce el cobro de algunos productos, no obstante, advirtió que hay consecuencia en perjuicio de personas de menores ingresos y nuevos emprendedores.

“Ellos prácticamente quedan excluidos del sistema financiero, teniendo que recurrir a préstamos informales, con el alto costo y la exposición a métodos de cobranza delincuenciales que ello implica”, añadió.

Del mismo modo, precisó que esta medida perjudica principalmente a las entidades financieras más pequeñas que atienden a los clientes informales, limitando su volumen de colocaciones.

Al respecto, el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), Jorge Solís, señaló que dicha ley debe ser derogada porque hay “más de un millón de personas que recurren a esos préstamos informales”.

“El BCR ha hecho su trabajo dentro de lo que le señala la ley, pero es necesario que el Congreso derogue la normativa porque con la medida del Banco Central no será suficiente. Exhortamos a los congresistas a que tomen acciones. Nosotros nos hemos reunido con algunos legisladores para que se deje sin efecto esta norma”, resaltó.

Asimismo, consideró que se deben dar los incentivos para lograr la inclusión financiera porque hoy “solo el 40% de la población tiene acceso a los créditos en el Perú”.

“Tenemos que incluir a los sectores marginales al sistema financiero nacional y con el aumento de tope se permite incrementar estos márgenes asumiendo mayores riesgos, pero aún falta más trabajo por hacer”, sostuvo.

