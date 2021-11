Uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas hoy es encontrar y desarrollar talentos. Pero, si bien, el 45% de las organizaciones indican que no pueden encontrar las habilidades que necesitan, los empleados están buscando oportunidades de desarrollo de carrera (43%), un factor que está entre sus prioridades de acuerdo con estudios recientes del IBM Institute for Business Value (IBV), que también encontró a principios de este año, que los solicitantes de empleo están enfrentando grandes desafíos, y uno de cada cuatro encuestados a nivel mundial planeaba cambiar de empleador en 2021.

No es solo la pandemia lo que está obligando a las personas a repensar sus ocupaciones. La economía global está cambiando y los trabajos requieren habilidades técnicas que la mayoría de los candidatos simplemente no poseen aún. Según el Foro Económico Mundial, cerrar la brecha global de habilidades podría sumar US$ 11,5 billones al PIB mundial para 2028, pero los sistemas de educación y formación deben seguir el ritmo de las demandas del mercado.

IBM está liderando el camino en la preparación de personas para esa transformación y aborda el tema como prioridad desde hace bastante tiempo, reforzando su compromiso al comprometerse a capacitar a 30 millones de personas para 2030, pensando en los trabajos de hoy y del futuro. Por eso, lanzamos IBM SkillsBuild, un programa sin costo que brinda a los solicitantes de empleo actuales y futuros de todo el mundo cursos en línea, credenciales y capacitación en habilidades requeridas por el mercado que se pueden desarrollar en solo unas pocas horas o incluso unos pocos meses, preparando a las personas para roles tanto tecnológicos como no tecnológicos de alta demanda en diferentes industrias. Los contenidos están diseñados para solicitantes de empleo, estudiantes y profesores. Para inspirar y motivar a jóvenes en las carreras STEM, están disponibles miles de opciones de aprendizaje que van desde IA y Blockchain hasta cómo trabajar en equipo y Mindfulness.

Como parte de nuestro compromiso en Latinoamérica, estamos trabajando con diferentes organizaciones. Por ejemplo, con Junior Achievement Américas buscamos impulsar la capacitación de mujeres en desarrollo web y carreras de programación, ofreciendo acceso a herramientas, bootcamps y experiencias para quienes deseen seguir su vida profesional en una carrera tecnológica, aumentando la diversidad, inclusión y abriendo las posibilidades para futuros brillantes. También en la región, con Laboratoria estamos proporcionando conocimiento sobre análisis de datos a los participantes, con un enfoque en el entendimiento de las habilidades técnicas y blandas fundamentales para el rol de Analista de Datos Junior. El programa incluye webinars, sesiones de mentoría y oportunidades con empresas aliadas.

Durante la última década, los empleados de IBM en todo el mundo han trabajado incansablemente para hacer su parte enseñando y orientando a otras personas. Personalmente, mi pasión por el voluntariado corporativo ganó impulso cuando ayudé a diseñar y desarrollar las primeras sesiones de Black Women in Tech. Reunimos a 60 niñas de las comunidades más vulnerables para participar en una mañana de inmersión tecnológica y el haber escuchado de un participante: “no sabía que podía programar, nunca imaginé entrar en una empresa como esta”, además de conmoverme profundamente, me ayudó a comprender la importancia de compartir el conocimiento, crear posibilidades y ampliar los horizontes de personas que no tuvieron las mismas oportunidades que yo.

Aprender nuevas habilidades o cambiar de carrera puede ser un proceso desalentador para algunos, pero el lado positivo es que estos nuevos empleos priorizan las habilidades del mundo real e incentivan las prácticas de contratación por habilidades en primer lugar. IBM está adoptando este nuevo enfoque para atraer a la fuerza laboral global más calificada y diversa posible.

Cerrar la brecha global de habilidades y preparar a las personas para los trabajos del futuro no es una tarea fácil. No lo logrará una sola empresa, industria o gobierno. La preparación de la fuerza laboral para la transformación económica y digital exigirá que instituciones de todo tipo trabajen juntas hacia una misión compartida. Estamos emocionados de ampliar aún más ese compromiso en la próxima década.

