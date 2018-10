Martín Vizcarra: “Segunda pista del Jorge Chávez empieza en noviembre”

El jefe de Estado, Martín Vizcarra , también se pronunció sobre temas económicos, donde aseguró que en el último trimestre de este año habrá un despegue en el tema de la Reconstrucción con Cambios y que en noviembre se construirá la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez.

En materia económica, señor presidente, tenemos buenas noticias, la economía está estable, se va recuperando lentamente, pero no es suficiente. Está Quellaveco, inversiones mineras Mina Justa, Toromocho, pero no alcanza.

No alcanza porque son inversiones que hemos hecho en seis meses, tenemos cerca de 10 mil millones de inversiones, lo que no se ha hecho en tanto tiempo, y eso va a continuar. Solamente en minería, en estos tres años, vamos a tener más de 20 mil millones de inversiones nuevas, frescas, pero no solamente en agroexportación, en infraestructura estamos trabajando. A partir de este último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, va a comenzar realmente el despegue de inversiones en la reconstrucción por El Niño costero en el norte.

¿Qué va a pasar con Tía María? Porque allí está faltando la licencia de construcción.

No, no falta solamente la licencia de construcción, si eso faltara, mañana la firmo. Lo que pasa es que la población todavía no está de acuerdo con esa inversión por dos motivos: uno, porque no tiene confianza en que esa inversión va a respetar el medio ambiente; y dos, porque el Estado los tiene olvidados. Tenemos que generar confianza, ya tenemos un programa, hemos asignado presupuesto para construir el mini hospital en Cocachacra y un hospital en Mollendo.

¿Cuándo empezará la construcción de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez? Este ya no da para más.

Nosotros estamos empezando esta construcción el próximo mes de noviembre. Me he reunido con el ministro de Transportes y los términos de las inversiones que se van a hacer ya están definidos, faltaba solamente la autorización ambiental, ya conversé con la ministra del Ambiente y ya ha sido otorgada. En noviembre comienza la construcción de la segunda pista.