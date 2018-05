Martín Vizcarra pide al Congreso que reflexione sobre las cooperativas

Dos días después de que el Pleno del Congreso votara a favor de retornar a las comisiones de Economía y Producción el proyecto de ley que plantea que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervise a las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), el Poder Ejecutivo se pronunció a favor de que se apruebe la propuesta.

“El Congreso amerita una reflexión sobre esa decisión”, dijo el presidente Martín Vizcarra. Además, resaltó la importancia de la norma en la lucha contra el lavado de dinero.

“Queremos que las cooperativas continúen su labor porque atienden a un gran porcentaje de la población, pero es necesario, como toda institución, que sean supervisadas”, dijo el mandatario.

A esto se sumó la declaración del ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, a RRP. “La SBS internacionalmente tiene la reputación de saber cómo se gestiona el sistema financiero”, dijo, respaldando el desempeño del organismo.

El jueves, el parlamento retornó a las comisiones de economía y producción el proyecto de ley para supervisar entidades

EN DEBATE



La discusión sobre supervisar las Coopac y la atención a propuestas alternativas se intensificó esta semana. En ese contexto cabe preguntarse cuál es la situación de las Coopac y por qué se busca su registro y mayor formalización.

Para empezar, sí existe una entidad que las registra: la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep), pero las Coopac no están obligadas a afiliarse a esta.

Como consecuencia, el número de Coopac supervisadas es menor al 23% de las 671 identificadas por la Fenacrep.

También se debe recordar que este gremio no tiene potestad sancionadora. Es decir, solo puede dar recomendaciones no vinculantes. Si esto parece poco, los ahorros de los socios cooperativistas no están asegurados por fondos de protección en todas las Coopac.

LA LEY DE COOPERATIVAS



Es por este déficit en supervisión, información y protección a los socios que la SBS ha pedido la aprobación del Proyecto de Ley (PL) 1161-2016.

La nueva norma permitiría una pronta reglamentación y regulación para las Coopac, así como la capacitación de la Fenacrep para su papel en colaboración con la SBS.

De aprobarse, la ley entraría en vigencia el 1 de enero de 2019. Desde esta fecha, las Coopac tendrían 90 días para registrarse y una prórroga que se especificaría en el reglamento. Luego, la SBS las supervisaría y estas empezarían a aportar al Fondo de Seguros de Depósito Cooperativo para que los ahorros de sus socios estén cubiertos.

Asimismo, la SBS contaría con potestad sancionadora en cuanto a las infracciones que identifique la Fenacrep.

ENTIDADES SOLIDARIAS



En paralelo, la congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) presentó el 17 de mayo el PL para crear la Superintendencia de Entidades Solidarias, una entidad distinta a la SBS, que fiscalizaría a todas las cooperativas. No solo a las de ahorro y crédito.

Si bien el PL extendería la fiscalización, excluye a la SBS del proceso, sin aprovechar sus herramientas, recursos y capacidades. Además, retrasaría la supervisión porque plantea crear un nuevo organismo.

El abogado Rolando Castellares, de Castellares Abogados Consultores, explica, al igual que la SBS, que el WOCCU recomienda que el ente encargado de supervisar el sistema financiero también se encargue de las cooperativas.

Desde su punto de vista, la urgencia de una norma también radica en que el 90% de las cooperativas del Vraem no están fiscalizadas. Esto, advierte, es preocupante pues las Coopac sin supervisión son nichos para actividades ilícitas.

DATOS



- Con 46 votos a favor, 42 votos en contra y cero abstenciones, la Ley Coopac volvió al debate en comisiones, luego de más de un año de deliberación.



- De las 190 cooperativas que operan en el Vraem, solo 24 son fiscalizadas.



- El actual PL de cooperativas ya había recibido dictamen favorable de las comisiones de Economía y Producción.