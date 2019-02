Gobierno no ha recibido solicitud de renovación de concesión de vía férrea Cusco-Machu Picchu

El presidente de la República, Martín Vizcarra , aseguró hoy que el gobierno no ha recibido ninguna solicitud de parte de la empresa Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetransa) para renovar el contrato de concesión de la vía férrea Cusco-Machu Picchu.

Como se conoce, Fetransa ganó en 1999 la concesión por un periodo de 30 años para la administración, mejoras y mantenimiento de la vía férrrea en el sur (Matarani/Mollendo-Arequipa-Juliaca/Puno-Cusco) y el sur-oriente del país (Cusco-Macchupicchu-Hidroelectrica). Además, bajo la concesión de Fetransa, las empresas PeruRail e Inca Rail operan el servicio de transporte ferroviario en la ruta Cusco-Machu Picchu.

"En el gobierno no ha llegado ninguna solicitud al respecto [la renovación de la concesión]. En consecuencia, no se pronunciar sobre algo que para nosotros todavía no existe", sostuvo Vizcarra al ser consultado por la prensa durante el Muni Ejecutivo que se llevó a cabo en Cusco.

A su turno, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, dijo que en el "MTC todavía no hay ninguna comunicación formal" de parte de Fetransa en torno a una renovación de su contrato de concesión.

"Lo que sí existe cuando se acercan los periodos de conclusión de la concesión es el acercamiento de los empresarios para buscar esta ampliación [de la concesión]. Pero esto tiene que sujetarse necesariamente a los procedimientos que establece el mismo contrato y depende netamente del Estado la adopción de la decisión", explicó Trujillo.

Aropuerto de Chinchero

En otro momento, Vizcarra anunció que en abril se elegirá al gobierno que se hará cargo de la construcción del aeropuerto de Chinchero.

"Hemos asumido el compromiso con el Cusco. Chinchero no se va a detener, comenzamos con el movimiento de tierras y en el mes de abril el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tomará la decisión, representando al Perú, sobre la firma del acuerdo con otro gobierno de un país de primer nivel que pueda involucrarse [en la construcción]", aseveró el mandatario.

Indicó que para el aeropuerto de Chinchero se usará el mismo modelo empleado para la construcción de la infraestructura destinada a los Panamericanos, que permite una ejecución en plazos bastante cortos y garantiza un alto nivel técnico. Enfatizó que será un contrato de gobierno a gobierno.