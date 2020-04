El presidente de Asbanc analiza en esta entrevista con Perú21.TV el papel que tendrán los créditos del programa Reactiva Perú otorgados por el Estado, a través de los bancos, para la reactivación del país.

Una de las herramientas para facilitar la recuperación es Reactiva Perú, un programa de créditos garantizados. Esta semana comenzaron las subastas de los créditos. ¿Cómo califica el resultado desde Asbanc?

Es un éxito por donde se vea. Las posturas de los bancos reflejan tasas realmente muy bajas. Tasas en términos reales negativas y en términos nominales, en promedio, es muy cercano al 1%. Esto refleja la calidad del diseño que permite que los recursos lleguen a las empresas y utilizar al sistema como un canal. Una suerte de tubería de liquidez.

A juzgar por estas tasas, los bancos están cubriendo solos sus costos o un margen mínimo.

Probablemente en algunos casos por debajo de la cobertura de costos, pero la intención es servir de canal para que los recursos lleguen eficientemente. Estamos recién probando la primera subasta. De aquí en adelante corresponde probar el conjunto de contratos por los cuales se establece la garantía y por los cuales se puede descontar esos contratos o trabajar las operaciones de reporte con el Banco Central.

¿Para cuándo podemos esperar que el efectivo llegue a las empresas?

Una vez que uno tiene el precio en la propia subasta y la definición del monto adjudicado, se puede inmediatamente voltear hacia quien emite la garantía. En este caso, dando un servicio al Ministerio de Economía, es Cofide. Los bancos tienen que presentar información. Cofide tiene que verificarla y se produce un conjunto de documentos que llevan la garantía de la república y con esos documentos uno puede hacer las operaciones de reporte. El Banco Central solamente descuenta aquella parte que está garantizada. Esto tiene plazos en el reglamento. Me parece que son entre 6 y 8 días hasta el primer desembolso.

¿Hacia finales de la próxima semana podrían estar produciéndose ya los desembolsos?

Yo esperaría que sí. Cofide no tendría que tomar todo el plazo, es un rango máximo. Seguramente por ser la primera vez van a ver los ajustes que tengan que hacerse. Conforme vayamos ganando experiencia, esto será cada vez más rápido.

Hay quienes han cuestionado el rol de Cofide, señalando que agrega costos y tiempo. ¿Era necesaria su participación?

El rol de Cofide es necesario. Las habilidades operativas, la capacidad de procesamiento, el conocimiento respecto de las formas de trabajo crédito por crédito no están necesariamente en el MEF o en el Banco Central, están en el agente financiero del Estado. En este caso es Cofide. Tiene un área con mucha experiencia en el manejo de fideicomisos.

Cofide va a sumar un 0.5% a la tasa de interés. ¿Este monto refleja el costo administrativo?

Es un precio determinado en el propio reglamento. Yo no lo veo fuera de los rangos regulares de mercado.

Hubo un debate sobre la garantía. La idea inicial era un fondo 100% garantizado. Finalmente las garantías van entre el 80% y el 98%. ¿Cuál es la opinión de Asbanc?

El diseño está muy bien. Pudiera haber sido 100%, 95%, 98%. En otros lugares son diferentes porcentajes. El porcentaje (de cobertura) dependerá de cuánto sea el total (del préstamo). No hay una diferencia respecto de los tiempos para la evaluación.

Algunos señalan que ese 2% de garantía que no asume el Estado hace una diferencia porque obliga a los bancos a hacer una evaluación de riesgo.

Siempre hay que hacer una evaluación del riesgo, así la garantía sea 100%. Hay riesgos que tienen que ver con el crédito; es decir, si te van a pagar o no. Pero hay otros riesgos que en este caso son importantes, como el riesgo operativo. Tú tienes que garantizar que tus clientes cumplan completamente con las condiciones establecidas en el programa. Los riesgos operativos tienen que controlarse muy bien porque este es un programa que dura tres años.

¿Qué tipo de empresas deberían tomar este crédito?

Si el problema es de solvencia futura o actual, en términos de valor presente, no hay crédito que lo resuelva. Esa es la discriminación que hay que hacer. Eso hace que sea importante el 2% o 5% de toma de riesgo crediticio de cada banco. Sí creo que el crédito es por definición recursos líquidos que te permiten levantar una restricción que impide que se materialice la producción. Pero si partimos de que no hay posibilidad de producción, no estamos hablando de créditos, sino de otro tipo de programa. El trabajo de los intermediarios financieros consiste en seleccionar a aquellos que efectivamente demandan crédito, no una transferencia.

Tenga en cuenta

-Naranjo discrepa sobre las críticas que señalan que el programa Reactiva Perú se está aplicando a paso lento.

-“Es relativamente injusto pensar que hay demoras cuando uno ve el esfuerzo que se hace y el nivel de despliegue de recursos que hay”, indica.

-Además, precisa que si bien el tope por crédito es de S/10 millones, las grandes empresas que necesiten montos más significativos tendrán otros canales. “El objetivo es preservar la estabilidad de nuestro sistema productivo y llegar a la mayor cantidad de empresas con necesidades”.