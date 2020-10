A partir del confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno debido a la pandemia del COVID-19, muchos negocios tuvieron restricciones para atender con normalidad y ofrecer sus productos de forma presencial, por lo que debieron reinventar sus estrategias de marketing y migraron del mundo físico al mundo digital.

Los negocios que mejor se adaptaron a la situación fueron los que poseían algún nivel de digitalización y uso de herramientas tecnológicas. Para aquellas que no, la respuesta más rápida fue habilitar una central de pedidos por teléfono, fortalecer su página web y contactos por redes sociales.

Por ello, no sorprende que las plataformas digitales hayan aumentado las ventas de los negocios, según Luis Fernando Terry, docente de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad Le Cordon Bleu.

“(El impacto) ha sido tan potente que la plataforma de Facebook para compra y venta en nuestro país es lo que genera gran parte de las ventas en las microempresas. El canal de venta digital está fundamentando los ingresos de los microempresarios", afirmó.

Según el docente, se estima que al segundo semestre del año el 50% de las ventas de las mypes se generará a través de plataformas digitales como redes sociales, WhatsApp y páginas web.

En ese sentido, Terry brinda 6 aspectos que todo negocio debe considerar para potenciar su estrategia de marketing en tiempos de reactivación económica:

1. Conozca a su cliente: ¿Qué tan digital es? Si es poco digital, probablemente use WhatsApp, Facebook y/o correo electrónico. Si es un cliente medianamente digital, hace uso intensivo de redes sociales y hace compras en páginas web. Si es un usuario muy intensivo, es un comprador digital nato, es un consumidor omnicanal, que compra en las diversas plataformas de e-commerce y apps existentes.

2. Priorice los canales de comunicación: Implemente una estrategia de marketing que consideren los canales que su público utiliza. Si su público objetivo es escasamente digital y solo utiliza WhatsApp y Facebook, esa es su vía de comunicación y contacto. Invierta ahí, no necesita mucho dinero. Por ejemplo, en Facebook puede llegar a impactar a 100,000 personas a un costo aproximado de US$ 10 o menor a eso.

3. Genere contenido relevante: No utilice sus redes sociales y páginas web solo para vender. En un contexto donde todos tienen miedo, inseguridad y no se ve una cura cercana, lo mejor que se puede hacer es generar contenido valioso para el cliente. Por ejemplo: puede brindar información para cuidarse, para tener protocolos en casa, para enseñarle cómo sus productos le ayudan a tener una vida más sencilla.

4. El tiempo vale más que el dinero, sobretodo en época COVID-19: Si le hacen consultas o preguntas mediante una red digital, intente no demorar en la respuesta. Si demora más de 30 minutos en responder un correo, un mensaje de WhatsApp o de Facebook, ese mismo cliente ya hizo esa pregunta a otro proveedor. Si va a contactarse con su cliente mediante plataforma digitales, sean sencillas o complejas, genere una respuesta rápida.

5. Cumpla con sus clientes: Si le cuesta llegar con un servicio de delivery en menos de una hora, sea honesto acerca del horario real. Justifique sus tiempos de entrega, los protocolos de seguridad que deben acatar, ofrézcales detalles y se transparente. Por otro lado, es importante contar con protocolos de devolución con las especificaciones claras de seguridad y las condiciones para que el cliente no se sienta engañado.

6. Influencers ¿Buena apuesta o no?: No todos son igual de efectivos para tu negocio. Es recomendable realizar un análisis previo para evaluar a qué público se dirigen, cuál es su indicador de engagement y qué tan buena es la calidad de sus seguidores. Recuerde que cantidad no es calidad. Puede tener a un influencer con 1 millón de seguidores y generar una reconversión con menos del 1%, es decir, que menos de 1,000 personas den “like”. Pero, por otro lado, puede tener a otro influencer con 10,000 seguidores que tenga mejores indicadores de fidelización y nivel de conversión.

Recuerde que toda estrategia implica, como primer paso, conocer a su público objetivo. A partir de ello, puede empezar a planificar tu estrategia de marketing.

