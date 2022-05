Mientras que muchos peruanos se quedaron sin poder ver de manera presencial el encuentro entre Perú vs. Paraguay, que nos llevó al repechaje del Mundial Qatar 2022, diversos políticos y sus familiares tuvieron el privilegio de estar gratis en un palco del Estadio Nacional el pasado 29 de marzo. Entre ellos, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Según el informe del dominical Punto Final, este privilegio lo obtuvo a través de Rubén Trujillo Mejía, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Además, la titular del Parlamento llevó a su esposo, Eric Eduardo Farah Bote, y a su hija Macarena Alva Farah.

Sin embargo, Alva no fue la única beneficiada de entrar a un palco totalmente gratis, sino también la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones; Jorge Luis Quintana Godos, alcalde de Jesús María por Acción Popular; María Ana Novoa García Belaunde, nieta del exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde; y la congresista fujimorista Rosangela Barbarán.

Si bien Trujillo reconoció que se hizo invitaciones de cortesías a diversas instituciones públicas, mencionó que varios políticos le llamaron para pedirle palcos.

“No traje a la ‘collera’ del barrio o a todos los políticos que me llamaron porque me decían que siempre le dan dos palcos. Ese día fui el funcionario público más odiado del país”, refirió en Latina

Palco Camones

De acuerdo con la unidad de investigación del dominical, en otro palco exclusivo se encontraba Lady Camones Soriano, vicepresidenta del Congreso y legisladora por Alianza para el Progreso (APP).

Ella estuvo acompañada de su esposo, Carlos Zavaleta Grandes; su padre, Amado Camones Cruz; su cuñado Fernando Zavaleta Cruz y su suegro, José Zavaleta Rodríguez. También estuvo presente Santiago Carranza-Vélez Chirinos, hijo de la legisladora Patricia Chirinos.

Entradas para el Ejecutivo

Para el Ejecutivo también hubo estos beneficios debido que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, recibió estas entradas, pero no asistió.

En su lugar, asistieron su hijo Marco Torres López y su pareja, María Eugenia Javiel Molina. También algunas amistades identificadas como Renzo Salazar Silva, Carlos Nakachi y Luis Alberto Calvo Gabe.

Esta invitación también fue extendida a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Según el sistema de entradas, además, ingresaron al recinto deportivo su hermano Wigberto Boluarte Zegarra y su hijo Daniel Gómez Boluarte.

Una entrada para un palco es de S/ 990 soles, según la página de Joinnus, y cuenta con baño propio, mejores espacios y asientos especiales.

VIDEO RECOMENDADO

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso ha dado luz verde al dictamen que permite a los afiliados a las AFP retirar de nuevo parte de su fondo de pensiones. ¿De qué trata? ¿Cuál es el camino para que se convierta en ley? Aquí te contamos todos los detalles.