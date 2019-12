Se define como servidora pública de corazón, resalta la importancia de que la sociedad deje de ser tolerante con la violencia contra la mujer, cree en la meritocracia, asegura que el presupuesto público es la vía para materializar las políticas de Estado y admite que hace falta mejorar la eficiencia de la inversión pública. María Antonieta Alva, ministra de Economía y Finanzas (MEF), comenta los avances de su gestión y los planes que vienen para 2020.

El crecimiento del PBI en octubre fue de 2.09%, pero el MEF cree que en noviembre y diciembre será mejor. ¿Qué tanto puede aportar esto a la meta de este año?

Unas semanas anunciamos un 2.6% (de crecimiento), pero con el cierre de la información de octubre y noviembre estamos ajustando nuestra cifra a 2.2%. Es importante destacar que el desempeño económico de este año ha confirmado que somos una economía resiliente a pesar del contexto internacional adverso.

En el caso de Essalud se habla de un decreto de urgencia para recuperar los recursos que entidades privadas y públicas deben a Essalud. En el caso de las públicas, ¿a cuánto asciende el monto y de qué manera lo van a canalizar?

Estamos evaluando en estos días una propuesta de decreto de urgencia. No quiero adelantar opinión porque todavía los equipos técnicos no han terminado el análisis, pero se está evaluando.

¿Cuál considera que sería la solución al respecto?

Estamos evaluando con Essalud la posibilidad, si los equipos técnicos y el sistema de información lo permiten, que desde los sistemas de información del MEF, los sistemas del SIAF, se pueda retener el pago. Todavía estamos evaluando la viabilidad de esto.

Hubo quienes dijeron que usted no iba a poder decir “no” al presidente. ¿Cuántas veces ha tenido que decírselo?

Esas críticas no tienen fundamentos. He elaborado dos presupuestos con el presidente Martín Vizcarra. Es una persona muy comprometida con la disciplina fiscal porque entiende que uno de los pilares de la economía es esta disciplina. Él siempre nos pide a todos los ministros, no solo a mí, atender con urgencia algunos temas. Y siempre nos dice “tráeme una propuesta viable técnicamente”. Entonces siempre hay este espacio para el diálogo con él.

¿Pero hasta ahora no le dicho “no” al señor Vizcarra?

El presidente tiene propuestas, nos deja encargos y como ministros venimos con un planteamiento técnico. Él es una persona de mucho diálogo, nunca impone ideas.

¿Cuál es su opinión respecto a la ejecución en inversión del MTC? Para ser un sector enfocado en infraestructura deja que desear…

En el cierre del año, la ejecución del gobierno nacional va a ser superior a la del año pasado. Ya hemos ejecutado S/700 millones adicionales. El MTC, Minedu, Vivienda, Minsa, Minagri son sectores que mueven la aguja de la ejecución en la inversión y yo veo equipos sólidos y muy comprometidos. El gran reto que tenemos es en realidad procurar una mejor asistencia técnica para los gobiernos regionales y los gobiernos locales el próximo año.

¿Cuáles son los proyectos que de una u otra manera no se van a aplazar?

El Plan Nacional de Infraestructura tiene S/3,000 millones. Es una cartera importante para el país, que no se van a mover. Están en el presupuesto, este ha sido aprobado con esa asignación. Y la demanda que van a requerir estos proyectos para 2021 son más o menos S/5,000 millones.

¿No le incomoda la presencia del señor Edmer Trujillo, a cargo del MTC?

Como lo ha dicho el señor Trujillo, el caso específico por el que se le investiga ya ha tenido dos investigaciones en la Fiscalía; y no solamente él, sino todos los ministros estamos llanos a cualquier investigación. Yo soy una funcionaria de formación y para mí es muy importante que se fortalezcan los equipos y que se institucionalice la gestión, independientemente de quién asume la cartera.

¿Qué opina sobre los 167 feminicidios que se cuentan hasta ahora? ¿Qué falta hacer al respecto ante la violencia contra la mujer?

Creo que todos los días en este país las mujeres son víctimas de violencia. Esta tiene diferentes caras: física, verbal, sicológica. Hay una materialización del gobierno bastante concreta y siempre digo que una forma de materializar una política de gobierno es con el presupuesto, y los incrementos que hemos dado a la lucha contra la violencia hacia la mujer ha tenido crecimientos históricos. Si vemos el presupuesto de los últimos años, se ha multiplicado por cuatro o por cinco. Tenemos que trabajar en la prevención, que es una agenda estructural.

¿Realmente cree que son suficientes los recursos que se destinan a la lucha contra la violencia hacia la mujer y hacia el sector educación? Los resultados no dicen eso…

En educación se han hecho esfuerzos muy importantes para mejorar el salario de entrada de los docentes. En los últimos años han pasado de ganar S/1,500 y el próximo año van a ganar S/2,400. Esta es una apuesta y es importante reconocer los esfuerzos fiscales para financiar estos incrementos. Se requiere mejores salarios de entrada para atraer a mejores profesionales. Las brechas son enormes, pero todavía hay espacio para mejorar la calidad de gasto y dar mejores servicios a los ciudadanos.

Al ser nombrada, hubo personajes, cuyos nombres no vale la pena mencionar, que buscaron desacreditarla, e incluso uno la llamó “mocosita”. ¿Usted qué sintió en ese momento?

Tengo muchos temas que sacar adelante, un trabajo arduo, y no me quiero distraer con eso, pero como ya lo he dicho, esas expresiones me parecieron lamentables y las rechazo. Y en un país con tanta violencia de género tenemos que ser totalmente intolerantes como sociedad hacia esas muestras.

También hubo comentarios sobre la cercanía entre su padre y el señor Vizcarra. ¿Cómo ha manejado este vínculo y cómo ha influenciado esto en su relación con el presidente?

Yo creo firmemente en la igualdad de oportunidades y la meritocracia. Creo que una persona tiene que llegar adonde está y tiene que desarrollarse por su esfuerzo y su talento. No por de quién sea hija o hermano, y creo que el presidente Vizcarra también cree firmemente en esto.

¿Ya ha pensado en si va a incursionar en política? No falta mucho para 2021.

Soy una funcionaria de carrera, de corazón. Mi gran aporte, y para eso me he formado, es trabajar en el sector público. Por ahora estoy 100% abocada a trabajar para el desarrollo del país y para cumplir con los hitos planteados en el Plan Nacional de Competitividad y el Plan de Infraestructura.

¿Cuál es su opinión sobre el caso McDonald’s? ¿Realmente cree que es adecuado el manejo de la seguridad en el trabajo y qué es lo que falta en ese sentido?

Creo que con la seguridad y salud de los trabajadores no se transa. Como sociedad debemos ser cero tolerantes y este es un trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo, que ya ha hecho esfuerzos para mejorar la fiscalización, pero también apelo a la ética y responsabilidad de los empresarios. Ellos también tienen que estar comprometidos con asegurar las condiciones adecuadas para sus trabajadores.

¿Y la fiscalización?

De acuerdo, es justamente este trabajo que tiene ser muy coordinado entre el Ejecutivo, entre el gobierno y los empresarios, pero yo de verdad apelo a la ética y a la responsabilidad de los empresarios.

¿Y también debería mejorar esa coordinación?

De acuerdo, sí.

Hay una medida que estaban elaborando Sunat y el MEF para gravar servicios de plataformas digitales, como los de Netflix y Airbnb. ¿Cómo avanza su evaluación en el MEF y cuándo estaría aterrizando entre los ciudadanos?

Lo que se tiene que hacer es implementar la operatividad. Por ejemplo, si una empresa que otorga este servicio a través de una aplicación, como servicio de taxi, si está en Perú, el impuesto se paga. El problema operativo es que si la empresa está afuera, no es posible cobrar. No es un nuevo impuesto, ya existe, lo que tenemos que garantizar es el mecanismo para que se pueda realizar el cobro. Estamos evaluando la medida. Es una medida que definitivamente tendría que proponerse en el Congreso y ahí dar la evaluación del caso.

¿Cuáles van a ser las acciones para ampliar la base tributaria en 2020?

El próximo año tenemos un gran reto. Las metas que nos hemos puesto para incrementar la presión tributaria son que este año estemos cerrando en 14.2%, el próximo en 14.9% y el siguiente en 15.4%.

¿Puede decir entonces que la ampliación de la base tributaria es la gran deuda de la Sunat hacia el país?

Es un gran reto. El primer reto es reducir el incumplimiento, que tiene tasas muy altas, y mejorar la eficiencia de la administración, también. Necesitamos recaudar más para financiar mejores servicios públicos, pero también el gran reto es mejorar el financiamiento de los servicios.

Si uno ve el gasto presupuestal del MEF, el gasto en inversión está en alrededor del 50% (46.8%). ¿A qué se debe esto? Porque es un avance muy limitado…

Ahí definitivamente se tenían previstas unas mejoras en el equipamiento del ministerio y se tuvo algunos retrasos con la elaboración de las especificaciones técnicas y las convocatorias de los procesos. Pero yo ya me puse al día de cuáles son los retos que hay para la ejecución de este presupuesto y ya tenemos una definición de metas mensuales, y la misma metodología que estamos aplicando para todos los ministerios y gobiernos regionales con metas de ejecución también se aplica en casa. Así que tengan la seguridad de que vamos a acelerar la ejecución de las inversiones.

En qué aspecto el Ejecutivo ha terminado debiendo medidas u acciones, ¿cuál sería?

El Ejecutivo se ha propuesto reformas muy importantes para el país, como la reforma política. Hay un tema donde creemos que hay un espacio de mejora y tiene que ver el dinamismo de la inversión pública. Hay dos paradigmas que tenemos que romper: el primero es que en los primeros meses del año no se gasta de manera significativa y estamos trabajando en eso. Ya hemos definido metas de ejecución mensuales para el próximo año. El segundo paradigma que tenemos que romper es cómo se desempeña la inversión pública en años de cambio de autoridades.

¿Qué se va a hacer para que no se repita el recorte de proyectos en la cartera de Proinversión? Como pasó este año, de 16 a 9 iniciativas...

El nuevo director ejecutivo (de Proinversión) se ha instalado el lunes pasado y es un profesional de altas competencias con mucha experiencia en adjudicaciones de proyectos internacionales, y además con experiencia en oficinas de gestión de proyectos que es un mecanismo que queremos introducir en la ejecución de las obras. Él está casi dos semanas y su primera tarea es revisar la cartera, para, en los primeros días de enero, anunciar cuál es la cartera factible el próximo año.

¿Pero esta cartera tendrá más o menos proyectos que la de este año?

Justamente él está tomando la información más detallada. Está teniendo reuniones con los ministros. Lo que nosotros queremos es presentar a partir de información real, presentar la cartera factible. Él está inmerso en la organización y en los primeros días de enero vamos a hacer este anuncio.

Y si hablamos sobre el impacto de la corrupción. ¿Qué tanto daño le ha hecho al país?

De hecho hay estudios que calculan en cerca de S/10 mil millones el impacto de la corrupción, pero creo que hay definitivamente un tema importante con el sector construcción y también creo que de cierta manera hay algunas, y eso es algo que la Contraloría ha propuesto este DU sobre obras paralizadas. Creo que hay mayores reparos en los funcionarios públicos en firmar algunos documentos y ahí lo que tenemos que hacer es, como lo estamos haciendo, brindar asistencia técnica, herramientas, pero definitivamente la corrupción no solo afecta la economía también afecta día a día las personas. Es un mal de la sociedad que tenemos que combatir y ahí el presidente Vizcarra ha dado pasos contundentes en esa línea.

Tenga en cuenta

María Antonieta Alva es economista de la Universidad del Pacífico y cuenta con una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard (Estados Unidos).

Tiene una línea de carrera profesional de más de 10 años en el sector público. En el MEF ocupó el cargo de jefa de la Unidad de Planificación y Presupuesto, y de la Unidad de Programación.