Se dice que en Calabria, al sur de Italia, hay dos tipos de personas, como Marco Fragale o como su padre. Viajeros, que miran más allá de las fronteras; u hogareños, que prefieren la serenidad dentro de los límites del pueblo donde nacieron. Primero partió a Milán, al norte de Italia; luego continuó sus estudios en Finlandia. Trabajó en Croacia y el siguiente destino fue Rusia. Pero había que viajar más lejos. Aterrizó en Colombia y, a mediados de este año, en Perú.

Marco Fragale es presidente de la Cámara de Comercio Italiana en el Perú y country manager de Enel, la empresa de energía eléctrica. Recientemente, la cámara realizó la Expo Italia Virtual, un primer evento digital en América Latina en la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. Cita donde también se entregó el Premio Leonardo 2021 al empresario Corrado Cimino, country manager de Terna Perú, que apuesta por la sostenibilidad, digitalización y responsabilidad social.

Calabria es un lugar caliente, al sur del Mediterráneo. Marco vivía a 10 minutos del mar. “Se come bien, un poco como en Lima. Nací con el mar, siempre he buscado una ciudad donde esté el mar”, me dice en un fluido español desde su hogar en Lima, también cerca del océano, como en Calabria.

-¿De dónde viene la vocación por buscar el futuro en otros lares?

Siempre tuve placer por conocer muchos lugares, por trabajar en otros lugares, porque, al conocer varias culturas, uno puede enriquecerse. Empecé todo esto cuando era estudiante. Posiblemente viene de mi bisabuelo o más atrás, porque eran de una ciudad que se llama Amalfi, un lugar muy bonito al sur de Italia, era una república marinera, que se basaba en el comercio, como era Venecia o Génova.

-¿Qué sabía de Perú?

Unos amigos de Rusia habían trabajado en Perú, y me contaron que en Perú se come particularmente bien y sobre la diversidad de Perú y los lugares fantásticos, Machu Picchu, las Líneas de Nasca. Yo quería venir a Latinoamérica para ver toda la belleza que tiene la región. Lamentablemente, llegué a Colombia en setiembre de 2019 y en marzo llegó el COVID (ríe).

-¿Ha sido fácil adaptarse al Perú o es un país difícil?

El primer mes fue difícil, porque llegué en agosto y el tiempo era terrible. Levantarse con la neblina, la humedad, el impacto fue fuerte. La cosa buena es que tanto a mi esposa como a mí nos gusta cocinar, y Perú te da toda la posibilidad de ser creativo. Y ahora, hace poco, salimos a caminar al malecón y me dije: en qué lugar bonito vivimos. Así, de una. Ver el océano, el aire fresco, el viento, olor de mar.

-¿Qué tienen en común Calabria y Lima?

Somos latinos realmente. Los del sur de Italia son todos más latinos, a ellos les gusta estar con amigos, hacer fiestas, son personas que aceptan, y eso lo he visto mucho en Perú. Los peruanos son generosos, entienden que no eres de acá y tratan de hacer cualquier cosa para que tu vida sea más fácil, y eso me hace acordar a la vida de mi pueblo.

-¿Cuánto influye la cultura italiana en el peruano?

Yo creo que mucho. Hay muchísimos peruanos que tienen un origen italiano, y lo he visto como presidente de la cámara. Creo que Perú e Italia somos los dos únicos países en el mundo que en cualquier pueblito comes bien. Son todas estas ganas de ayudar, de ser personas de calor, por eso muchos de mis compatriotas se han quedado acá.

-¿El peruano se parece más al italiano que al español?

Podría ser. Los países que están hacia el sur de Europa, en el Mediterráneo, han tenido muchos conquistadores; entonces, tenemos una diversidad muy fuerte. Quien eres ahora es la consecuencia de muchas personas que han pasado y que son de diferentes culturas, tradiciones. Por eso también nos gusta ayudar al extranjero.

-Dos elementos importantes en el desarrollo de países como Italia y el Perú son el turismo y la gastronomía. ¿Qué debe pasar con el Perú para repotenciar el crecimiento turístico?

El Perú tiene un gran recurso a nivel cultural y de belleza natural. Hay un potencial fuertísimo. Ahora, falta un poco de buen marketing, dar a conocer a todo el mundo que Perú es un país riquísimo en cultura, de lugares que se pueden ver. Todos conocen al Perú por Machu Picchu, pero hay mucho más. Es fantástico pasar de la montaña a la selva, ver estas montañas que llegan a una selva te llena el corazón. Otro punto es la logística, lo que no incluye a la infraestructura, porque a veces mucha infraestructura tiene un efecto contrario; pienso en edificios grandes que pusieron en Miami; entonces, la infraestructura y logística tienen que integrarse perfectamente en el lugar. No se puede construir edificios donde hay una playa bonita.

-¿Y en el caso de la gastronomía, qué debe pasar con el Perú para alcanzar la internacionalización de la cocina italiana?

Yo creo que el Perú ya la tiene. Entre los cinco mejores restaurantes del mundo, en este año, hay dos peruanos y ninguno italiano.

-¿Qué le gusta del Perú?

La cultura, la diversidad, la cocina es fantástica, los productos son fantásticos. Es un país que tiene un potencial de desarrollo fuertísimo, lo que es un reto.

-¿Y qué todavía le cuesta aceptar del Perú?

Vivimos un periodo un poco particular por la incertidumbre. El Perú ha sido muy golpeado por la pandemia. Pero yo veo en las personas estas ganas de reactivarse, de hacer cosas, de salir, de trabajar.

-¿Qué extraña de Calabria?

Mi mamá (ríe). Para un italiano, la mamá es la mamá. Y mis amigos. Ella quiere ver el Perú, en enero viene. Ella es un poco como yo, le gusta viajar. Ya se ha estudiado los lugares que quiere ver, como Paracas, Valle Sagrado. Y también extraño el calor de la familia de mi esposa, que es rusa.

-¿En casa se habla ruso, italiano o español?

Entre ruso e italiano. Pero mi niño que tiene dos años y medio habla ruso, italiano y español (risas).





AUTOFICHA:

- “Tengo 45 años. Nací en Calabria, Italia. Primaria y secundaria estudié en mi pueblo. Yo elegí el colegio científico, donde se desarrolla un poco más la parte de matemática y física. Después me fui a estudiar Ingeniería Mecánica a Milán y luego a Finlandia”.

- “También he trabajado unos meses en EE.UU. Después tuve misiones en muchos países. Soy country manager de Enel Perú. Impulsamos una transición energética a un mundo sin emisiones. Los ejes principales son desarrollo de tecnología renovables”.

- “Con Enel tenemos la planta solar y eólica más grandes del Perú. Y en enero de 2022 empezamos la construcción de dos nuevas plantas renovables. Vamos a invertir 270 millones de dólares en el próximo año y medio. También apuntamos por la electrificación de toda la movilidad”.

