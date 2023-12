Su padre fue publicista cuando casi no existían publicistas. “Vivió el gobierno militar donde estaba prohibido, por un tema de consumismo, fotografiar productos y personas”, recuerda el hijo. Fue publicista siendo ilustrador, los modelos y los productos eran dibujados por él. Fue publicista en las décadas del 60 y 70, de los primeros en el Perú.

Marco Antonio Merino bebió de esa experiencia del padre. Estudió Administración en la Universidad del Pacífico. Se acercó a la publicidad en la agencia Walter Thompson. Y se formó en Marketing en ESAN. Pero le tocó migrar a Cervesur, en Arequipa, donde fue asignado, junto a un equipo, para realizar la investigación que fue soporte del lanzamiento de la cerveza Cusqueña en Lima y, así, enfrentarse a Backus. “Logramos quitarle más del 30% del mercado”, dice de aquel momento histórico para las marcas. Todo entre el primer gobierno de Alan García y el shock de Alberto Fujimori. Casi un marketero en la guerra, cuando el marketing aún surgía. “Fuimos forjados en un momento de extremada adversidad; teníamos que conquistar emocionalmente las mentes de la gente porque en la racionalidad la gente no tenía dinero”, me dice el también columnista de Perú21.

Las casi tres décadas de experiencia en marketing hoy las deposita en la televisión, en el programa El cliente, vía Canal N, que esta semana cumple un año al aire, y que seguirá en la pantalla en 2024. Escribir un libro y aprender canto y piano también están en sus planes.

De la confianza se habla en el marketing, pero a la vez es trasversal en la vida diaria.

La confianza es algo que se gana por hechos repetitivos, que te empiezan a garantizar que tanto una marca como una persona van por una línea definida. Hoy en día en el país, lamentablemente, esos actos repetitivos no están asegurando una confianza. Recientemente, hemos tenido una CADE en la que se pedía confianza, se decía “creer para crecer”.

¿Los peruanos confiamos en los peruanos?

Cada vez más, el peruano ha empezado a ser desconfiado. Eso no era así. Cuando alguien me cierra manejando en el auto, no pienso que no se dio cuenta, no pienso que no lo hizo con mala intención; pienso que lo hizo con mala intención, que prepotentemente me cerró el auto. Si alguien se mete a la cola, lo empiezo a gritar, porque no pienso que estuvo despistado, pienso que lo hizo de vivo. Los peruanos no confiamos en los peruanos… Miramos qué puede hacer el resto por nosotros: políticos, jefes, empresas; pero lo importante es saber qué podemos hacer nosotros para que se genere el cambio. Pero hay algo que es importante: las nuevas generaciones están siendo mucho más propositivas e interesadas en el medioambiente, en el propósito de las empresas y del país. También la empresa privada tiene un rol de empezar a educar y mirar temas que no solo sean roles de ganancia, utilidades, de promociones y de ofertas, sino que la empresa privada también debería meterse a un rol social.

¿Cliente y ciudadano son lo mismo?

Todos somos clientes. Cuando te pones en los zapatos del otro, ahí te das cuenta de que todos somos clientes tarde o temprano. El que atiende en Telefónica, el que atiende en la clínica, el que atiende en un supermercado, el que atiende en una bodega tiene que pensar cómo le gustaría ser tratado a la hora que él se convierta en cliente. El propósito es que cuando el cliente se vaya después de ser atendido, sea más feliz de lo que entró. Si un cliente entra a un establecimiento y sale igual o peor, definitivamente no hemos cumplido ni hemos sabido lo que es un cliente, hi hemos sabido lo que es nuestro rol. Por eso el objeto del programa El cliente es hacer ver que la empresa y todo el mundo se mueve a través de los clientes. Sin clientes no hay empresa. El principio del marketing es cubrir una necesidad, es buscar que el cliente esté satisfecho.

¿El marketing está en todo?

El marketing está en todo, hasta en lo personal, y te diría que hasta en la vida matrimonial. Un buen marketero es difícil que tenga un mal matrimonio. De hecho, el marketing debería ser un curso obligatorio en todas las profesiones. Pero no solo el marketing para vender, sino, fundamentalmente, el marketing para servir y satisfacer necesidades.

Tienes vasta experiencia en marketing, desde las décadas del 80 y 90. ¿Por qué ingresar a la TV?

Después de estar por más de 25 años en empresas transnacionales e importantes en el Perú y el mundo, porque también estuve afuera, decidí formar una consultora de marketing previo a la pandemia, así nació Ángulo Consulting Group; sin embargo, sentía que había muchas cosas que se tenían que decir y hablar para efectos de la imagen de la empresa privada en el país. Todo lo que se hablaba de la imagen de la empresa privada era malo: que explota a los trabajadores, corrupta, abusiva, los sindicatos son los pobrecitos; cuando la empresa privada es la que genera y desarrolla al país en un 80% y genera profesionales como en mi caso. Yo soy hecho no tanto por los estudios, sino por la empresa privada. Sentía que había una necesidad de poder hablar de la empresa privada y hablar de que el cliente es el centro de cualquier compañía. Y el piloto que armé previo a la pandemia, lo desarrollamos con los alumnos de la USIL. Probamos una primera temporada de 30 minutos; salió tan bien, que pasó a durar una hora en la segunda temporada. Además, es un tema de propósito porque los alumnos estaban haciendo un programa para un canal de televisión; todos son alumnos, conducidos y supervisados por sus profesores. Un proyecto muy lindo, que el 23 de diciembre termina el año y volvemos en 2024, el 27 de enero.

-“Soy Marco Antonio Merino Montani. Tengo 58 años, nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Administración de mercados y ventas en la Universidad del Pacífico, en los años 80. Luego estudié Marketing en ESAN, me dediqué a trabajar y llevé programas de especialización”.

-“Además del programa de TV, soy gerente general de la consultora Ángulo Consulting Group, donde hacemos trabajos relacionados con el marketing, administración y organización de toda la parte empresarial. Y ahora publicar un libro es un objetivo a corto plazo”.

-“El libro me gustaría lanzarlo en 2025. También me gusta cantar, quisiera aprender a cantar técnicamente. Me gusta también el piano, quisiera meterme a clases de piano. Y me gustaría tener una organización para buscar la forma de ayudar de manera gratuita a nuevos negocios, ser un actor de cambio”.

