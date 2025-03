“Somos el país de las promesas incumplidas”

El cliente, un programa que se emite en Canal N, celebra sus 100 episodios. En esta entrevista, su conductor, Marco Antonio Merino, reflexiona sobre el papel de la empresa privada, la importancia de la comunicación y su nueva sección.

¿Tu última posición como gerente de marketing fue en Cencosud. ¿Qué hace un ejecutivo de marketing conduciendo un programa de televisión?

Todo esto empezó cuando el gerente de marketing de América Televisión Jacques Aragones me propuso hacer una prueba de 10 episodios de 30 minutos, porque estaba interesado en tener en su parrilla una sección de marketing y negocios.

Para esto, ellos habían visto que antes de la pandemia yo había hecho un piloto porque tenía mucho interés de hablar sobre las bondades y las buenas prácticas del empresariado privado formal. Esto debido a mi trayectoria de más de 30 años de trabajar en empresas importantes tanto en el país como en Panamá. En estas organizaciones en las que he trabajado me he podido dar cuenta y palpar las ventajas de la empresa privada y la responsabilidad con que estas hacen las cosas.

¿Qué te motiva a hacer un programa de televisión?

El perfil bajo que durante mucho tiempo ha tenido el empresariado privado era algo que a mí me molestaba e inquietaba. Justamente, a partir de esta problemática de mejor no decir nada es donde nace la candidatura de Pedro Castillo. Y él menciona en una declaración que iba a acabar con los monopolios y señaló como ejemplo de estos al supermercado Metro, a la línea aérea Latam y a Falabella, cuando todos sabemos que esas empresas no son monopolios. Esto gatilló mi interés de darle algo a la sociedad peruana y demostrar a nivel de comunicación qué cosa hace la empresa privada, sobre todo desde sus líderes.

¿Qué respuesta tuvo el programa?

A diferencia de otros programas, El cliente nace con esa finalidad, de que la gran empresa y la mediana empresa, que mueven entre el 80% y 90% de la inversión de este país, dejen de tener un perfil bajo y mostrarlas.

Para mí representaba un gran desafío porque nunca en mi vida había hecho televisión. Sin embargo, el éxito que ha tenido llevó a que El cliente, que era una apuesta de 10 programas de 30 minutos, haya alcanzado 100 programas de 1 hora en Canal N.

¿Por qué crees que el empresariado debe comunicar?

El empresariado, definitivamente, necesita comunicar y todos necesitamos comunicar más, porque no debemos repetir la mala experiencia que hemos tenido en el pasado.

Por ejemplo, le decía en una entrevista a Roque Benavides que deberíamos ser un país orgulloso de ser minero. Sin embargo, casi como que la minería es una vergüenza para el Perú. Y eso es una mala comunicación tanto de la Sociedad Nacional de Minería como de todos los que están en minería.

Al igual que esa experiencia, muchos empresarios no comunican lo que hacen en responsabilidad social, lo que hacen con sus stakeholders, cómo funcionan, cómo realmente protegen a sus colaboradores.

Se viene una nueva campaña electoral. Si el empresariado debe tener un rol más protagonista y El cliente es un socio del empresariado, ¿qué hará para contribuir con este protagonismo?

Si bien es cierto El cliente no es un programa político, va a abrir una sección que se llama “Sí se puede, Perú”, porque la empresa no puede estar ajena a la parte política. La idea de esta sección es conversar con analistas y candidatos políticos, que identifiquen las cosas que hay que hacer para que realmente se hagan, porque estamos cansados de promesas incumplidas. Somos el país de las promesas incumplidas. Y, lamentablemente, por eso es que existe una percepción muy mala con respecto al político.

La idea de “Sí se puede, Perú” es pedirle al candidato o persona que entrevistaré que diga cuáles son las cosas que sí se pueden hacer y ejecutar para no tener más promesas incumplidas.

