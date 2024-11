Mantengamos la fortaleza macroeconómica

Por Roberto de la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima

Ingresamos a APEC en 1998 con US$3,000 millones de exportaciones, y el año pasado los envíos a las economías miembros de este foro superaron los US$44,000 millones, lo cual evidencia los beneficios de pertenecer a este grupo.

Ahora tenemos el TLC con Hong Kong y hay que considerar que todos los acuerdos comerciales que el Perú firma son importantes porque permiten tener acceso a nuevos mercados. Esto te abre cooperación, elimina obstáculos al comercio, permite la cooperación aduanera.

En el marco del APEC también se ha firmado la optimización del TLC con China, lo cual es algo que permite mejorar el acuerdo que teníamos con ese país.

La presidenta Dina Boluarte mencionó recientemente la apertura también a las inversiones, lo cual es positivo porque comentó la prioridad que le están dando a las obras de infraestructura, lo que permite cerrar las brechas.

Vemos que el Gobierno está poniendo toda la voluntad para incrementar las inversiones en el país, y sentimos que hace los esfuerzos para atraer estas inversiones, que son las que generan más empleo.

Ella comentó también acerca de las fortalezas monetaria y fiscal que tiene el Perú. Efectivamente, tenemos una fortaleza monetaria, pero fiscal no porque nuestro déficit se mantiene en el 4% del PBI, lo cual indica que no vamos a poder cumplir por segundo año consecutivo con la meta fiscal para 2024. Esta regla que no se cumplirá, además, es una que fue modificada, pues antes la meta era de 2.4% de déficit, y luego se elevó a 2.8%.

Lo que se tiene que considerar, entonces, es que nuestra mayor fortaleza, nuestra bandera, siempre ha sido todos los indicadores macroeconómicos. Eso es lo que nos ha permitido ir creciendo, generar la confianza en los inversionistas, en las clasificadoras de riesgo, así que eso debemos mantenerlo.

Para el próximo año esperamos que sí haya una mayor disciplina fiscal para poder cumplir las metas. Estamos bien en el resto de indicadores, pero deberíamos estar bien en todo.