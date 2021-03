Las gestiones técnicas para el ingreso de la mandarina peruana a la India ya concluyeron y solo falta la parte administrativa, sostuvo el gerente general de la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus), Sergio del Castillo.

“Las negociaciones están bien avanzadas. La parte técnica ya está terminada, como el registro fitosanitario, simplemente falta la parte administrativa”, detalló.

Sin embargo, Del Castillo mencionó que las autoridades peruanas deben estar evaluando la solicitud de la contraparte de abrir el mercado local para que no sean productos que puedan resultar sensibles para el país.

Asimismo, el gerente de Procitrus señaló que la India es el destino más lejano, pero contribuye para las exportaciones.

Por otro lado, detalló que el Senasa y Procitrus están trabajando para lograr el ingreso de las mandarinas a Filipinas y Vietnam. También se ha presentado una solicitud para su ingreso a Tailandia.

“Vietnam es bastante interesante porque es el tercer país asiático importador de fruta fresca. Hace falta visitarlos”, manifestó.

EXPORTACIONES EN CRECIMIENTO

Según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), las exportaciones de cítricos alcanzaron despachos de 244.783 toneladas valorizadas en US$ 262 millones durante el 2020, lo cual implicó un crecimiento de 37% en comparación con lo registrado en el 2019, lo que se constituye en un récord histórico.

Respecto al beneficio de consumir cítricos ante los riesgos de contagio de COVID-19, Idexcam explicó que “hay una creciente demanda de cítricos, especialmente de mandarina, debido a sus propiedades antioxidantes y alto contenido de vitamina C que refuerzan el sistema inmunológico. Ello ha generado un repunte en su comercialización a nivel mundial”.

El año pasado las exportaciones de mandarinas sumaron un total de US$ 250.4 millones, lo que implicó un incremento del 36% comparado al año anterior (US$ 184 millones).

Los envíos de este producto aumentaron en 11 mercados, siendo el principal destino Estados Unidos, cuyo crecimiento fue de 52% (US$ 125.3 millones); seguido de Países Bajos, +19% (US$ 25 millones); Canadá, +15% (US$ 17.8 millones); China, +40% (US$ 15.7 millones); y Rusia, +90% (US$ 13.2 millones).

Para Procitrus, este año se espera llegar a exportar 280 mil toneladas de cítricos, es decir, que alcanzarían un crecimiento de 15% en comparación al año pasado.

“Habrá un pequeño crecimiento este año. Nosotros nos apoyamos mucho en la ciencia para determinar nuestra producción. Ya iniciamos la campaña este mes y está yendo bien”, precisó.

