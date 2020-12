Su padre perdió el trabajo y su madre atravesó una enfermedad costosa y dolorosa. Eran años de Alberto Fujimori en el gobierno y la economía de su casa se quebró. Tal vez fue el comienzo de todo. Luis Miguel Starke era un estudiante de primaria.

En 2013 fue gerente general de la fundación Ángeles de Arena de Vania Masías. Renunció y todos sus ahorros los usó para darle fuerza a Crea+, ONG que empezó con el propósito de potenciar la educación pública. Se dedicó a tiempo completo durante un año, sin recibir sueldo. Se propuso construir una organización sostenible. Ha pasado una década desde la fundación de Crea+ y ahora toca celebrar el tiempo transcurrido, y será con un festival digital, este sábado 5 de diciembre, desde las 3 p.m. Evento que es parte de la colecta Por Ellas y Ellos, campaña que donará tablets a más de 3 mil niñas y niños del Perú.

Recibió una beca en el colegio, gracias a que destacaba en las selecciones de fútbol, básquet y vóley, y era el número uno de la clase. Fue el primer puesto de la promoción. Pero su madre falleció de cáncer. Estudió becado en la Universidad del Pacífico y se graduó con honores por haber sido primer puesto de Economía, del primer al último ciclo. Vamos tras sus pasos y nos conectamos a Australia, donde Luis Miguel Starke es estudiante de una maestría.

-Dejaste atrás un trabajo fijo por emprender la ONG. Quizá habría sido más cómodo mantener tu trabajo.

Estudié Economía y entré a la consultoría de negocios por cuatro años. Pero en la universidad construí una primera ONG de voluntarios y eso me marcó. Luego de tres años de no hacer voluntariado, dije “me falta algo”. Me faltaba la alegría vital, ese mundo donde conoces gente que quiere cambiar el mundo. Postulé a una beca de liderazgo en Georgetown University y me fui. Nos propusieron desarrollar un proyecto para volver a nuestros países. Conocí al fundador de Crea+ Chile y nuestro proyecto fue traerlo al Perú.

-¿Pero por qué lo hiciste, más allá del curso?

Necesitamos gente que haga las cosas realmente diferente. El cambio tiene que empezar por uno. De qué nos quejamos, si no nos metemos a hacer que las cosas cambien. Algunos amigos dicen que es la formación jesuita, porque soy de la Inmaculada. Otra razón es que a lo largo de mi vida he sido muy afortunado, porque he recibido muchísima ayuda.

-¿Ayuda de qué tipo?

Mi familia no estaba en una situación económica como para afrontar las enfermedades que nos tocaron vivir y distintas personas siempre han ayudado a mis padres. A uno de ellos en particular, que se llama Felipe, le dije: “No hay ninguna forma en que yo pueda pagarte ni la deuda económica ni la deuda emocional que tengo contigo, ni con todos los que me han ayudado en la vida. La forma en que te voy a retribuir la ayuda que me has dado es ayudando a los demás”. Esa fue la promesa que hice. Ocurrió el 2007, el último año de universidad, y mi madre ya había fallecido. Crea+ es eso, una convicción de hacer cosas para cambiar el mundo, crear un movimiento de personas que quieran hacer el bien. Y qué mejor forma que aquello que te encanta hacer lo enseñes un sábado en las escuelas públicas de manera gratuita a los niños.

-Sin embargo, también recae sobre las ONG la duda de que si realmente ayudan. ¿Qué responder a ello?

Partimos de la siguiente premisa: ¿cómo hacemos las cosas de una manera diferente? Somos una organización sin fines de lucro. Entonces, pensamos: traigamos lo mejor del mundo social, lo mejor del mundo privado y lo mejor de las personas. Creamos siete áreas y en cada una tenemos equipos entre 10 y 20 ‘creandos’. Hicimos nuestro primer reclutamiento de voluntarios docentes, de ‘creandos’ docentes. La idea era tener voluntarios profesionales, lo que implica que tienes que postular a Crea+. Empezamos siete amigos y en 10 años han sido 10 mil ‘creandos’ los que han pasado.

-¿Y qué impacto han tenido en los niños?

Impactamos en niños y ‘creandos’.

-Crea+ es como una religión, Luis Miguel. Y no lo digo peyorativamente.

Es cierto. Mis mejores amigos me dicen: “¿Y cómo va la secta?” (risas). Hemos creado una cultura bien bonita. Hemos llevado más de 300 materias diferentes. Ayudamos a los niños a descubrir su vocación. En primaria los chicos aprenden expresión y comprensión; y en secundaria pensamiento crítico y toma de decisiones. Y en lo que más nos enfocamos es en valores: autoestima, respeto y solidaridad. Necesitamos profesionales capaces, pero con valores sólidos y tal vez muy distintos a los que vemos hoy. En 2016, de 120 ‘creandos’ por semestre, pasamos a 1,200; de estar en dos colegios públicos en Lima, pasamos a estar en 13 escuelas en seis ciudades del Perú; y de impactar a 400 niños, pasamos a 4 mil cada año. Y ahora en la pandemia, lanzamos Crea+ virtual y vamos a terminar el año con 500 videos.

-¿Hoy cómo está la autoestima del alumno peruano?

Te diría que a los peruanos nos falta creérnosla.

-¿Por qué?

Si te preguntara cuál es tu sueño, ¿qué me dirías?

-Son varios.

Cuando doy clases, siempre empiezo con esa pregunta. Lo impresionante es que la gente no sabe cuál es su sueño. Creo que el peruano ha dejado de soñar. En el Perú prevalece más una atmósfera de pesimismo y negatividad.

-¿Y cuál es tu sueño?

Uno ya se cumplió: crear una organización que inspire y motive a jóvenes y adultos a trabajar con el mismo compromiso y profesionalismo si fuesen remunerados, y con la idea de cambiar el mundo.

-También tengo una pregunta que suelo repetir: ¿qué le dirías a tu madre?

Esto me provoca casi lágrimas. La extraño mucho. Mi mami jugó en mi vida un rol muy importante. Tuve una mamá de otro planeta, una persona muy sensible para este mundo. Ella me enseñó el amor incondicional. La miraría y le diría: “Mami, meta cumplida”.





AUTOFICHA:

- “Soy Luis Miguel Starke Merino, tengo 36 años. Nací en Lima. Estudié en el colegio Inmaculada, luego Economía en la Pacífico, hice un curso de liderazgo en Georgetown, otro curso de emprendimiento en Stanford. Y ahora sigo una maestría de Psicología Positiva en Australia”.

- “Crea+ se ha vuelto el grupo Somos Creamas. Y hay más marcas: Somos Uno, para adultos mayores; CoCrea, con empresas, damos servicios de responsabilidad social y voluntariado corporativo; y la Red Alumni Crea+, club de los que han pasado por la experiencia Crea+”.

- “Por otro lado, soy director y profesor en el Centro Veda, es un centro de bienestar. Y, finalmente, estoy lanzando dentro de un mes mis redes sociales para formalizar lo que vengo haciendo desde hace tantos años, que es motivational speaker, para compartir ahí lo aprendido hasta ahora”.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Actores de Vivan los niños sorprenden con reto de Tik Tok (VIDEO)