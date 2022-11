El extitular del MEF Luis Miguel Castilla considera que el Perú está en un entrampamiento, en el que la salida es difícil de vislumbrar y aclara que la falta de atención a la conflictividad minera puede seguir pasando la factura al crecimiento y la generación de empleo en 2023.

Enfrentamos una crisis política y un mal momento para la confianza empresarial. ¿Hay forma de gestar alguna iniciativa o acercamiento entre los actores políticos y empresariales?

El gobierno, y el MEF, en particular, plantea una política de impulso económico que depende mucho de la cooperación con el Congreso para aprobar al menos 18 proyectos de ley que están aún en debate y en discusión y, a la par, lo que hace el mismo Ejecutivo es petardear con su accionar cualquier tipo de entendimiento con el Congreso. Esta inconsistencia pasa una gran factura, ahuyenta la inversión. Y he sabido hoy que inversiones que están apostando por el Perú ahora están firmando acuerdos para irse al Ecuador porque les dan condiciones de estabilidad. Lo que más atenta contra esto es la incertidumbre. No se sabe qué esperar a futuro y la salida no se ve en el corto plazo.

El ministro de Economía, Kurt Burneo, ha dicho que hay evidencia de que el DS que limita la tercerización laboral no está funcionando. ¿Hay un mayor pronunciamiento del MEF sobre lo que se hace bien y lo que no en el Ejecutivo o falta una postura más fuerte?

Me parece un poco tardía la reacción del ministro de Economía porque los decretos laborales ya habían sido evaluados en la gestión previa en el MEF. No querer tomar una decisión para no enemistarse con el gabinete, con el presidente y ahora echar la pelota al Congreso, me parece que no es de un ministro que está cumpliendo a cabalidad su rol. Ya se ha sabido que eran unas normas anacrónicas que, con una agenda política, estaba implementando el Ministerio de Trabajo en el marco de la Agenda 19. Es fácil ahora ponerse de lado y darle la responsabilidad al Congreso y no asumir el rol cabal que debe tener esa cartera. Entonces, es mejor que haya marcado la cancha, pero eso grafica la falta de consistencia porque automáticamente ha salido el ministro de Trabajo a enmendarle la plana y seguramente el presidente de la República esté más de lado del sindicalismo que de la racionalidad económica.

¿Y el plan Impulso Perú qué opinión le genera?

Es curioso que este plan que se anunció en setiembre tenga que ser reforzado a dos meses de haber sido lanzado. En la justificación aducen un deterioro de las condiciones externas, pero esto ya se venía dando. Entonces, la falta de efectividad en el plan ha sido confirmado por las proyecciones del FMI, por el Banco Mundial, por las calificadoras de riesgo, que muestran que el país está cada vez más estancado y con un crecimiento menor, y le dan poco rédito a ese plan de estímulo. Ahora, él (Burneo) plantea nuevas normas que van a depender del Congreso. Es fácil sacar planteamientos que básicamente no dependen del accionar del Ejecutivo y menos se nota un trabajo de convencimiento al interior del Gobierno de la necesidad de apuntalar el crecimiento y la inversión privada.

Julio Velarde dijo que parte de la rebaja de la proyección de crecimiento de este año se debió a la paralización de minas. ¿Qué tan probable es que se repita esto en 2023?

El sector minero es crucial. Hay un potencial cuprífero muy importante, mas los proyectos de inversión se han estado dilatando en el tiempo. El último proyecto importante y de magnitud es Quellaveco e incluso hay dificultades en culminar la inversión por falta de permisos de agua y otras consideraciones, pero esperemos que eso se dé. No hay ningún proyecto esencial que vaya a empezar. Si la minería continúa contrayéndose, porque hay minas que son paralizadas por la falta de acción eficaz del Estado, para preservar el orden y evitar bloqueos, pues vamos a ver un crecimiento mucho más mermado. La previsión que tenemos es de un crecimiento en promedio de 2% con tendencia a que se ajuste a la baja.

¿Qué podría pasar si por algún motivo se impidiera las operaciones de Quellaveco?

Ese escenario sería muy perjudicial. Eso podría hacer que no crezcamos el año entrante. Hay otros proyectos de menor envergadura que igual van a entrar en producción, pero sí se ve que un proyecto que ya está listo, que básicamente ha trabajado en la situación social, en una región relativamente tranquila como Moquegua, no logra despegar. Esto puede tener un efecto psicológico en todos los otros proyectos que están también por entrar y podría conducir a que el crecimiento de 2% sea incluso menor. Es fundamental dar una señal clara y jugársela por la minería (…). Hay una amenaza muy grave contra la meritocracia en el país. ¿Y esto qué significa? Que tenemos funcionarios públicos menos capacitados, que está politizada y capturada la administración pública.

Hace poco se ha planteado en Chile una propuesta de reforma de pensiones. Entre otros aspectos se propone un aporte de 6% a los empleadores. ¿Qué opina al respecto?

La reforma chilena claramente no es no es viable en otro país, porque básicamente lo que está diciendo es crear un impuesto a la planilla de 6% y esto lo que hace es encarecer más en los costos de contratación formal. Entonces, en un país que tiene 75% de formalidad quizá eso pueda funcionar, pero en un país donde sale inversión, tenemos 75% de informalidad, esto va a hacer que sea mucho más difícil que aumente la cobertura del empleo formal (…). Lo crucial es mejorar los salarios y los salarios se mejoran si hay mejoras en la productividad, pero en este entorno va a ser muy difícil que eso ocurra.

DATOS

Luis Miguel Castilla es economista formado en la Universidad de McGill (Canadá) y es Ph.D en Economía de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos).

Ha sido titular del Ministerio de Economía y Finanzas y también se ha desempeñado en entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

