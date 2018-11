Luis Miguel cantará en Perú: las cifras detrás del éxito del 'Sol de México'

El 'Sol de México' iluminará el Jockey Club el próximo 10 de marzo. Después de cinco años, Luis Miguel regresa al Perú, en el marco de su nueva gira por la región.

El boom de Luis Miguel y esta nueva serie de conciertos, sin embargo, no es gratuito. Hace meses Netflix estrenó una serie sobre su vida, que atrajo a propios y extraños y los convirtió en fanáticos de 'Luismi'.

El otro boom del cantante lo vivieron sus finanzas. Trascendió, según Forbes, que Luis Miguel cobró alrededor de US$ 5 millones por contar su vida en la serie.

El éxito de Luis Miguel, además, no es nuevo. Fue el primer cantante latino en conseguir dos discos de platino en México. Además, se estima que vendió más de 100 millones de copias desde el inicio de su carrera en la década del '80 hasta ahora.

La gira Amarte es un Placer, en 1999, fue la más larga realizada por un artista latino en la historia.

Durante su carrera, Luis Miguel ha visitado más de 22 países. Y en su gira de México, en 2014, llegó a cobrar US$ 500,000 por cada concierto ofrecido.

Actualmente, sus conciertos recaudan US$ 1.3 millones. De acuerdo con Pollstar, hacia julio era la decimotercera gira más lucrativa del mundo, con un ticket promedio de US$ 112 para escucharlo.

El concierto de Luis Miguel en Ecuador, tres días después de su show en Lima, tiene entradas a la venta entre US$ 35 y US$ 500. Hasta el momento no se conoce oficialmente cuál es el precio de los boletos para el concierto del 10 de marzo en Perú.

Según Forbes, la fortuna del 'Sol' asciende a US$ 45 millones. ¿En cuánto aumentará después de esta gira?

