El Ejecutivo ya autorizó el inicio de la temporada del recurso anchoveta y anchoveta blanca con destino al consumo humano indirecto (el límite total de captura permisible es de 1′682,000 toneladas). Luis Icochea, experto en temas oceanográficos, habla al respecto.

El Ejecutivo, finalmente, abrió la temporada de pesca. ¿La demora se debió a la talla de la anchoveta?

Gran parte de la población de anchoveta tiene medio centímetro menos de la talla mínima legal, que es 12 centímetros. Se les llama erróneamente juveniles, pero no lo son. Hay más de 7.5 millones de toneladas de biomasa, así que pescar 1.6 millones de toneladas del recurso no veo que tenga un efecto negativo. Hay que aprovechar el recurso en estos momentos porque no se sabe qué pasará en dos meses y porque este año ha sido negativo para el sector.

¿La cuota asignada ayudará a compensar que no hubo una primera temporada?

No, pero será una parte necesaria para estos meses. Se está autorizando una cantidad baja si se compara con los dos millones que se solían dar, pero al menos se va a dejar de perder, se va a generar dinero y, sobre todo, habrá más de 700,000 personas favorecidas directa o indirectamente.

¿La cantidad que se va a permitir pescar se va a traducir en más exportaciones?

Sí y se exporta como harina de pescado. Más o menos serán 380,000 toneladas de harina que se podrían enviar.

¿Aprobar esta temporada de pesca también tiene impacto en otros sectores?

Así es. Para empezar, la gente va a poder comprar más, no habrá necesidad de darles más bonos a las personas, cosa a lo que yo siempre me he opuesto. Ahora, se está dando la veda por zonas, cosa que yo personalmente no haría, pero igual siempre hay que tomar sus precauciones.

¿La anchoveta no se afectará con esta autorización?

De ninguna manera se afectará. Antiguamente, se pescaba el 25% al 30% de la biomasa, es decir algo de 2.5 millones de toneladas, así que 1.6 millones de toneladas es una cifra conservadora. Ahora bien, supongamos que el agua de pronto se calienta y aparezcan anchovetas de 9 centímetros; ahí habría que parar con la pesca, pero si se llega a 1.6 millones de toneladas y hay buena pesca, se puede ampliar la cuota permitida.

¿Y qué sucede con la anchoveta cuando llega El Niño?

Primero hay que tomar en cuenta que nosotros todos los meses hacemos un boletín sobre el tema y por ahora no se puede prever nada. Lo que estamos viendo es que hasta febrero no habrá nada muy fuerte y hasta podría disiparse, nada sería raro.

Hay recursos que se pueden aprovechar con el FEN, si este fuera fuerte.

Sí. No con el volumen de la anchoveta, pero ahí están los atunes, el perico, la pota que ya debe volver a levantarse. Hay varios recursos que pueden extraerse. Hay que tomar en cuenta que nuestro mar es bendecido, ocupa un mínimo de espacio en el océano mundial, pero es increíble lo beneficiados que estamos por nuestro mar donde extraemos el 6% y 8% de la pesca mundial.