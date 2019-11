Los actos de corrupción que cometen los dueños y directivos de empresas deberían ser sancionados por la ley y con rigor, pero sin meter a todo el empresariado en el mismo saco. Esa es la postura que mostró el presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Luis Carranza, durante la primera fecha del CADE Ejecutivos 2019.

“Si el dueño o el directivo de la empresa comete un acto de corrupción, debe recibir toda la sanción de la ley y la empresa evidentemente debe ser multada. Lo que no podemos hacer es ponerlos en un solo saco y destruir esa capacidad de generación de valor, que no solo involucra a buenos trabajadores honestos, dedicados, que contribuyen a la sociedad, sino a proveedores, al sistema financiero. El deber fundamental del Estado es separar el trigo de la paja, no mezclarlo”, explicó durante la sesión “Economía de mercado, ¿cómo hacemos para que llegue a todos?”.

EL BENEFICIO DEL SISTEMA

Uno de los retos que debería asumir el sector empresarial para evitar crisis como en Chile, según el parecer de Carranza, es dar la batalla en dos frentes. Uno de ellos, comentó, es lograr una adecuada competencia para generar un mayor beneficio hacia los consumidores.

“El otro reto es visibilizar el enorme beneficio de un sistema donde se premia con incentivos a esforzarse, a invertir y a ahorrar. En 1990 el país estaba en la ruina y a punta de esfuerzo hemos reducido la pobreza y hemos aumentado el ingreso per cápita cuatro veces. Y en algún momento perdimos el norte, caímos en complacencia y pensamos que estaba garantizado, cuando nada está garantizado”, destacó Carranza.

En ese contexto, aseguró que los dos sectores estratégicos por los que debería apostar el país son la agroexportación y la minería.

La importancia de este último respondería a que puede generar suficientes recursos “para fortalecer las instituciones políticas económicas, cerrar la brecha de infraestructura y mejorar la calidad de servicios públicos”, además de permitir el desarrollo de una industria de proveedores mineros e impulsar el empleo en el sector servicios.

SOLUCIÓN CONJUNTA

Para lograr una mayor aceptación de la minería, comentó, será necesario un esfuerzo conjunto y coordinado entre el Gobierno y el sector empresarial para despertar confianza entre las comunidades, pues ese sería el problema real. “El problema no son los precios, no es la energía, ni los costos laborales, es la falta de confianza. Ahí el Gobierno tiene que jugar un rol fundamental, generando condiciones de confianza. Y este trabajo de acercarse a las comunidades es una labor conjunta entre las empresas y Gobierno”, aseguró Carranza. Los retos están planteados.

TENGA EN CUENTA

-Dos millones de empleos directos e indirectos podría generar la agroexportación si se ponen en operación las 440 mil hectáreas que pueden destinarse a esta actividad. Así lo aseguró Carranza. 

-La productividad laboral en el sector agrícola se incrementó en 76% entre 2005 y 2018. Ello, explica el presidente de la CAF, no solo generó el desarrollo de la agroindustria, sino un incremento significativo de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores.

LA AGENDA DE HOY

9:00 a.m. “¿Cómo acelerar el crecimiento? Lecciones de empresas globales”. Juan de Antonio, CEO de Cabify Mundial, mostrará las decisiones y acciones estratégicas de empresas ante los retos de la cuarta revolución industrial.

9:30 a.m. “¿Cómo acelerar el crecimiento? Empresas peruanas líderes”. Rosario Bazán y Alfredo Pérez, los CEO de Danper y Alicorp, mostrarán que las empresas pueden acceder a mercados con decisiones en innovación y tecnología.

11:00 a.m. “Hacia la equidad de género en las empresas”. Miguel Uccelli y Andrea de la Piedra, los CEO de Scotiabank y Aequales, expondrán cómo la equidad de género beneficia la productividad.

11:50 a.m. “Combatiendo la corrupción desde el sector empresarial”. César Martinelli, María Isabel León y Oscar Espinosa mostrarán rutas para combatir la corrupción y fomentar la integridad.

3:00 p.m. “Narcotráfico y minería ilegal, una amenaza para el país”. Pablo de la Flor, Otto Guibovich y José Antonio Vásquez analizarán cómo las economías ilegales hacen inviables a los países.

4:30 p.m. “Servicios públicos de calidad para todos”. Rafael Dasso, Daniel Querub y Janice Seinfeld muestran cómo se puede mejorar los servicios públicos con mayor participación de privados.

5:50 p.m. “Propiciando la formalidad”. Claudia Cooper, Ana Lucía Camaiora y José Escaffi expondrán los costos excesivos de la formalidad y la urgencia de dar condiciones al funcionamiento del mercado.

6:40 p.m. “Formalidad: propiedad y regulación para todos”. Jorge Lazarte, José Ignacio Beteta, Rosa Bueno y María del Carmen Delgado mostrarán rutas para aumentar los beneficios de la formalidad.

DATOS DE LA CADE

-Oppenheimer visitó las Líneas de Nasca y fue sorprendido por la infraestructura del aeropuerto de Pisco y aclaró que su poco aprovechamiento podría generar descontento en la gente.

-Guillermo Lasso, presidente de la Fundación Ecuador Libre, pidió a los empresarios que guarden las chequeras para 2021, porque considera que habrá buen ambiente de inversión en su país.Eduardo Morón, presidente ejecutivo de Apeseg, invitó a quienes sean elegidos congresistas a dialogar con el empresariado antes de juramentar para ver los temas que el país aún tiene en agenda.